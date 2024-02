Eberhardzell muss trotz hohem Minus keine Schulden machen

Der Gemeinderat Eberhardzell hat den Haushalt für dieses Jahr in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von knapp 30 Millionen Euro und weist im Ergebnishaushalt ein Minus von 4,4 Millionen Euro aus. Der Rat verabschiedete den vorgelegten Plan von Kämmerin Patricia Schick dennoch, weil das Minus durch erwirtschaftete Rücklagen aus den vergangenen Jahre ausgeglichen werden kann. Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde ohne Gegenstimmen und Enthaltungen durch das Gremium angenommen.

Bürgermeister Guntram Grabherr dankte seiner Kämmerin für die schnelle und gute Arbeit und wies darauf hin, dass das Minus insbesondere durch die laufenden Großprojekte und die eben hohen Gewerbesteuereinnahmen mit höheren Umlagezahlungen der vergangenen Jahre entstanden sei. Auf der anderen Seite weise die Gemeinde mit aktuell 4621 Einwohnern keinerlei Schulden zum 31. Dezember vergangenen Jahres aus und komme auch in diesem Jahr ohne Kredite aus. Dies sei nicht überall so. Einnahmen und Ausgaben werden sich in der mittleren Finanzplanung wieder anpassen. „Die beiden nächste Jahre planen wir erneut mit einem Minus, ab 2027 sollte sich dies wieder ändern“, sagte Patricia Schick.

Ratsmitglied Manfred Lämmle zeigte sich zufrieden mit dem vorgelegten Plan. „Der Haushalt ist okay, zumal wir immer noch mehr als sieben Millionen Rücklagen haben, auf denen wir uns allerdings nicht ausruhen dürfen“, so Lämmle. Die Steuereinnahmen sollten möglichst so bleiben, deshalb sollte man die ortsansässigen Unternehmen fördern und fordern und deren Expansionsabsichten auch im Blick haben.

Der Bürgermeister unterstützte dies Aussage, zumal sich auch die Anfragen von ortsfremden Unternehmen in Grenzen hielten. Der Handlungsspielraum, was zusätzliche Flächen angehe, sei aber auch nicht sehr groß. Unter dem Strich können wir sehr zufrieden sein mit unsere finanziellen Lage, weil wir einen guten Branchenmix und gut gewirtschaftet haben.“ Einsparpotenziale gebe es immer, die müssten immer wieder auf den Prüfstand. Nach Abwicklung der Projekte wie Zehntscheuer, Hallenbad-Sanierung und Erschließung von Baugebieten werde es in den Folgejahren auch wieder ruhiger werden.

Bei der Wasserversorgung muss Eberhardzell zwei Millionen Euro an Krediten aufnehmen, die allerdings zur Finanzierung von langfristigen Anlagevermögen dienen und somit die Wasserversorgung in Eberhardzell und seien Teilorten sichern. Die Tilgung wird über Abschreibungen erwirtschaftet, die in den Wasserzins eingepreist seien, wie die Kämmerin mitteilte.