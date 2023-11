Eberhardzell

Eberhardzell gedenkt der Gefallenen und Kriegsopfer

Eberhardzell / Lesedauer: 2 min

Fahnenabordnungen der Vereine erwiesen den Gefallenen der beiden Weltkriege die letzte Ehre. (Foto: Manfred Lämmle )

Bürgermeister Guntram Grabherr hat in seiner Ansprache zum Volkstrauertag an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege in der Gemeinde erinnert. Den vor 60 Jahren im Élysée-Palast zwischen Deutschland und Frankreich abgeschlossenen Freundschaftsvertrag bezeichnete Grabherr als Wende der kriegerischen Geschichte unserer Länder.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 21:58 Von: sz