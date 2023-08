Diese Verwüstung richtete der Sturm in den Wäldern der Region an

Eine Schneise der Verwüstung zieht sich quer durch den östlichen Landkreis Biberach. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli wütete ein Sturm über der Region, der Tausende gesunde Bäume wie Streichhölzer abbrach und ganze Waldstücke zerstörte. Inzwischen haben die Aufräumarbeiten begonnen, mehrere Straßen müssen dafür aktuell gesperrt werden. Eine erste Bestandsaufnahme.

„Dieser Sturm ist in seiner Heftigkeit nur mit dem Orkantief Lothar vergleichbar, 1999. Allerdings hat dieser Sturm in unseren Wäldern teils einen noch größeren Schaden hinterlassen“, ist sich Förster Alexander Schmid sicher.

Vier Wochen nach dem Sturm steht in diesem Waldstück kein Baum mehr gerade. (Foto: Katrin Bölstler )

Schmid betreut im Auftrag des Landkreises Biberach die öffentlichen Wälder und einige private Wälder im Forstrevier Risstal Ost. Geografisch gesehen gehören dazu die Gemeinden Ummendorf, Hochdorf, Eberhardzell und Maselheim.

Straßen müssen gesperrt werden

Seit vergangenem Mittwoch ist die Straße von Fischbach in Richtung Eberhardzell gesperrt — und das aus gutem Grund. Denn sowohl links als auch rechts der kurvigen engen Straße hängen halb abgebrochene Bäume in der Luft, eingekeilt zwischen anderen beschädigten Stämmen. Jeder dieser kaputten Bäume kann jederzeit hinabstürzen. Sich hier zu bewegen, ist lebensgefährlich.

„Wir sperren die Straße wirklich nicht ohne Grund ab“, erklärt Schmid und zeigt auf das zerborstene Holz. „Gerade hier rund um Fischbach und Awengen sind die Schäden immens. Wir können das Sturmholz jedoch nur über diese Straße abtransportieren und brauchen sie auch, um das Holz zwischenzulagern.“

Mit schweren Maschinen wird das Waldstück meterweise leer geräumt. (Foto: Katrin Bölstler )

In diesen beiden Waldstücken sind es vor allem Fichten, die nun wie abgebrochene Streichhölzer in den Himmel ragen, denn immer noch stellen sie rund 80 Prozent des Baumbestands. „In den Wochen vor dem Sturm war es trocken, daher sind die Bäume gut verwurzelt“, erklärt der Förster. „Der Wind war aber so heftig, dass die Bäume in der Mitte zerfetzt wurden. Kaputt ist dennoch der ganze Baum, wir müssen also auch den unteren, noch stehenden Teil jetzt entfernen.“

Lebensgefährliche Arbeit

Und das ist auch für die Förster und Waldarbeiter keine Routine. Die beschädigten Bäume stehen unter Spannung und es ist schwer zu kalkulieren, ob sie noch an einer weiteren Stelle bersten oder anders fallen als geplant.

Ein Waldarbeiter wurde wenige Tage nach dem Sturm bei Aufräumarbeiten tödlich verletzt, als er einen Baum, der schräg über einem Waldweg bei Oggelshausen ragte, abtragen wollte. Der unter Spannung stehende Stamm schlug zurück und traf den Mann am Oberkörper. Der 49–Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die zerstörten Bäume werden vor Ort zerkleinert und dann an der Straße gelagert, bis ein Lastwagen sie abholt. (Foto: Katrin Bölstler )

Auch deshalb wird es noch mindestens drei Monate dauern, bis die schwersten Sturmschäden beseitigt sind. „Allein in meinem Revier sind mir bisher 100 Stellen bekannt, an denen der Sturm gewütet hat, aber ich habe noch lange nicht mit allen 1000 Waldbesitzern gesprochen, die in meinen Gemeinden einen Wald besitzen“, so Schmid. Er appelliere deshalb an alle Waldbesitzer, ihren Bestand zu sichten und sich an ihn zu wenden, falls Hilfe nötig benötigt werde.

Kampf gegen die Zeit und den Käfer

Gleichzeitig bitten er und seine Kollegen jedoch auch um Geduld. Denn es gibt nur eine sehr begrenzte Anzahl an Unternehmen, die diese Arbeit verrichten können. Dabei ist es ein Wettlauf gegen die Zeit — oder vielmehr gegen den Käfer.

Denn nichts habe der Borkenkäfer lieber als Sturmholz, und er brauche nur wenige Wochen, um sich in diesem zu vermehren. „Wir versuchen deshalb, so schnell wie möglich das Sturmholz aus den Wäldern zu bringen, aber wir können nicht überall gleichzeitig sein.“

Eine Schneise der Verwüstung zieht sich durch den Wald zwischen Fischbach und Awengen. (Foto: Katrin Bölstler )

Klar ist: Der Sommersturm hat vor allem die Wälder im östlichen Landkreis getroffen. Fischbach — Awengen — Dietenwegen — Ochsenhausen — Rot an der Rot. Hier verlaufe die eine Hauptschneise. Eine zweite befinde sich bei Muttensweiler. Und betroffen seien dabei längst nicht nur Fichtenbestände.

„Es hat auch zig Laubbäume und sogar uralte meterdicke Eichen entwurzelt, von denen ich niemals geglaubt hätte, dass ein Sturm sie umhauen könnte“, so der Förster. Doch dieser Sturm habe in einer halben Stunde so viel Sturmholz produziert wie in allen Wäldern zusammen sonst in einem Jahr abgeholzt werde.

Alle Baumarten sind betroffen

Ein paar hundert Meter weiter, an der Bergstation des Skilifts in Fischbach, ist ein weiteres Waldstück betroffen. Buchen, Eschen und Weiden liegen hier am Boden und warten darauf, abtransportiert zu werden.

Empfohlene Artikel Sturmschäden in der Region So fegt das Unwetter über den Landkreis Biberach q Biberach

„Da die Laubbäume im Sommer Blätter tragen, sind sie zu dieser Jahreszeit anfälliger für einen Sturmschaden als im Winter, da die Blätter dem Wind eine Angriffsfläche bieten“, erklärt Schmid. Es sei daher nicht ungewöhnlich, dass dieser Sturm auch so viele Laubbäume zerstört habe.

Wie viele Festmeter Sturmholz insgesamt in den Wäldern rund um Biberach nun liegen, ist schwer abzuschätzen. Allein auf der Gemarkung Ummendorf sind es in den Privat– und Gemeindewäldern 800 Festmeter. Für andere Gemeinden gibt es noch keine konkreten Schätzungen. „Klar ist, dass wir all dieses Holz auf den Markt bringen müssen, weil es sich sonst der Käfer holt. Und das hat den Holzpreis bereits gedrückt.

Oberhalb des Fischbacher Skilifts hat der Sturm verschiedene Laubbäume entwurzelt und zerstört. (Foto: Katrin Bölstler )

In einigen Fällen wird es also so sein, dass das Aufräumen des Waldes den Waldbesitzer mehr kosten wird als das, was er durch den Verkauf des Holz wieder rein bekommt.“ Was viele Waldbesitzer jedoch nicht wissen würden:

Das Land habe viele relativ neue Förderprogramme aufgelegt, die genau in einem solchen Fall greifen würden. Informationen dazu kann sich jeder Waldbesitzer bei seinem Förster holen.