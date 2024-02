Bachnabfahrt in Eberhardzell: Um diese Themen ging es 2024

Die Bachnabfahrt in Eberhardzell ist einer der absoluten Höhepunkte jeder Fasnet. Obwohl der Himmel grau und die Temperaturen einstellig waren, versammelten sich wieder Tausende Zuschauer in der Ortsmitte, um zu bestaunen, was für pfiffige Themenboote die Teilnehmer gebastelt hatten - und wen es beim unterqueren der kleinen Brücke ins Wasser haut.

15 Boote und Teams nahmen dieses Jahr teil und thematisch wurden wieder alles aufs Korn genommen, was die Eberhardzeller zurzeit bewegt. Den Anfang machte ein Boot mit leicht bekleideten Fahrern. Nur mit Bademantel und Schwimmflügel bekleidet, tauften sie das kleine Lehrschwimmbecken in die Therme Zell um. Das Bad wird momentan noch saniert, soll in Kürze aber wieder öffnen. Ein Wellnesstempel wird es im wahren Leben danach zwar immer noch nicht sein. Aber man kann ja mal träumen.

Bauernproteste im Fokus

Mehrere Boote widmeten sich den Bauernprotesten, was kein Wunder ist, denn es gibt rund um Eberhardzell noch viele landwirtschaftliche Betriebe. Mit vielen Plakaten wiesen die Teilnehmer darauf hin, wie wichtig die Landwirtschaft für das Leben aller ist. Für die meisten Lacher sorgte eine Gruppe, die kleine Spielzeug-Traktoren auf Styroporplatten befestigt hatte und es schaffte, ohne groß nass zu werden, damit die Strecke zu bewältigen. Die erwachsenen Teilnehmer zogen es jedoch vor, über das kleine Brückchen zu klettern, anstatt sich unten durchzuquetschen. Und selbst das gestaltete sich bei manchem äußerst schwierig.

Lautstark protestiert wurde auch gegen das neue Heizungsgesetz, mit dem Slogan „Wir heizen wie zu Oma’s Zeiten“. Die Eberhardzeller Radfreunde kündigten auf ihrem Boot an, aufgrund fehlender Mitglieder nun auf das Bobfahren umzusteigen und demonstrierten zugleich, wie sich dies gestalten könnte. Abwechselnd fuhren die jungen Männer mit lautem Getöse immer wieder ins Wasser.

Mehrere Teilnehmer werden nass

Nass wurden auch mehrere Mitglieder des Boots, die den verstorbenen Franz Beckenbauer huldigten. Denn auf einem wackligen Boot Fußbälle ins Publikum zu kicken, stellte sich als herausfordernder heraus als gedacht. Und so landete nicht nur einmal jemand im Wasser bei dieser Aktion.

Welch wertvolle und wichtige Arbeit die Erzieherinnen im Ort leisten, darauf wies das Boot das Kindergarten Schwalbennest hin. Verkleidet als Superhelden, erhielten sie viel Applaus. Weitere Boote folgten, die sich über die lokale App lustig machten oder sich erneut den Bauernprotesten widmeten. Besonders liebevoll gestaltet war ein Boot, das sich der Geschichte von Jim Knopf, dem Lokomotivführer widmete. Sogar eine richtige Lokomotive war auf dem Boot montiert und ließ sich erstaunlich gut zusammenklappen. Kommentiert wurde die ganze Veranstaltung wie immer von Manne Lämmle.

Bachnabfahrt in Eberhardzell 2024 (Foto: Katrin Bölstler )

Wer laut Jury das schönste Boot in diesem Jahr gebastelt hat, wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.