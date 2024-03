Auto von Reifenteilen eines Lkw-Anhängers getroffen und beschädigt

Ein geplatzter Reifen hat am Dienstag bei Eberhardzell einen Unfall verursacht. Laut Polizei war gegen 11 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem BMW auf der Bundesstraße 465 von Oberessendorf in Richtung Bad Wurzach unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lkw mit Siloaufbau und Siloanhänger in gleicher Richtung. Hinterm Steuer des Lastwagens saß ein 56-Jähriger. Kurz nach der Abzweigung Mühlhausen platzte an dem Anhänger mit Tankaufbau ein Reifen. Trotz Abstand zum vorausfahrenden Lkw-Gespann wurde durch herumfliegende Reifenteile die Front des BMW beschädigt. Auch hatte der 26-Jährige auf der Straße liegende Fahrzeugteile noch überfahren. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem BMW und Feldbinder-Siloanhänger auf jeweils 2500 Euro. Der BMW schaffte es noch bis nach Rot an der Rot und musste anschließend abgeschleppt werden. Nach einem Reifenwechsel fuhr der Lkw samt Anhänger weiter.