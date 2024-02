Auffahrunfall in einer Einmündung

Einen Auffahrunfall verursacht hat am Donnerstag ein 31-jähriger Autofahrer bei Eberhardzell. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 18-Jähriger gegen 7.15 Uhr mit seinem Audi die Kreisstraße von Simmers in Richtung Füramoos. An einer Einmündung musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr auf den stehenden Audi auf. Der Audi-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 24.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge blieben trotz des Schadens fahrbereit.