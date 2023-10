Der 840 Kilometer lange Camino del Norte gilt als Geheimtipp unter den Jakobswegen. Nur sechs Prozent aller Pilger folgen dem Küstenweg von Irun nach Santiago de Compostela. Der 19-jährige Noah Mayer aus Eberhardzell ist die gesamte Strecke in nur einem Monat gelaufen. Die Pilgerreise, sagt er, hat sein Leben verändert.

Auf dem Jakobsweg zu pilgern, ist spätestens seitdem Harpe Kerkeling ein Buch darüber geschrieben hat, schon fast ein Volkssport geworden. Immer mehr Deutsche zieht es nach Frankreich, Spanien oder Portugal, um einige Tage oder Wochen einen Abschnitt des Wegs zu wandern und dabei zu sich selbst zu finden.

Das ist die Route des Camino del Norte, die Noah Mayer gelaufen ist. (Foto: Privat )

Mit Religion hat das nur noch wenig zu tun. Für viele ist es eher eine Auszeit aus dem hektischen Alltag, in dem Terminkalender und Smartphones den Tag bestimmen.

Ich wollte etwas alleine schaffen und die Erfahrung machen, länger unterwegs zu sein. Noah Mayer

Einmal alleine eine lange Reise machen

Für Noah Mayer war klar, dass er nach seinem Abitur im vergangenen Frühjahr alleine eine Reise unternehmen wollte. Eine Freundin brachte ihn darauf, ein Stück des Jakobswegs zu gehen. „Ich wollte etwas alleine schaffen und die Erfahrung machen, länger unterwegs zu sein“, erinnert er sich.

Der Rest sei eine Bauchentscheidung gewesen. Er sei zuvor weder ein großer Wanderer gewesen, noch habe er trainiert. Bei der Recherche habe er erfahren, dass der nördliche Küstenweg viel weniger überlaufen ist, da er deutlich anspruchsvoller ist. Daher entschied er sich, diesen Abschnitt zu gehen.

War es verrückt, einen so langen Weg alleine zu laufen? Noah Mayer

Ende August war es dann soweit. Mit dem Flugzeug ging es zuerst nach Bilbao und dann mit dem Bus zu dem Ausgangspunkt in Irun. „In der Nacht zuvor konnte ich kaum schlafen und ich fragte mich, worauf ich mich da eingelassen hatte. War es verrückt, einen so langen Weg alleine zu laufen? Würde ich es schaffen oder mittendrin abbrechen müssen?“, erinnert er sich.

Der Küstenweg führt oft direkt am Meer entlang, daher müssen immer wieder einige Höhenmeter überwunden (Foto: Privat )

Doch bereits am ersten Tag seiner Pilgerreise habe er andere Wanderer kennengelernt, mit den gleichen Gedanken und Ängsten. Das habe ihm einen Teil der Sorgen genommen.

Das macht den Küstenweg so besonders

Der Camino del Norte führt fast die ganze Zeit am Meer entlang. Auf einem Küstenweg oder am Strand geht es Kilometer um Kilometer bergauf und bergab. Zwischendurch geht es immer wieder auch durch Wälder, über Wiesen, über Berge und hinein in kleine Dörfer und Hafen-Städte.

Daneben passiert er auch die Großstädte San Sebastian, Bilbao, Santander und Gijon. Im Gegensatz zu den bekannteren Routen ist der Küstenpfad deutlich anspruchsvoller, vor allem auf dem ersten Stück bis Bilbao.

Dieser Moment, wenn du dann wieder auf das Meer zuläufst, es zuerst hörst und dann auch siehst, das ist wunderschön. Noah Mayer

Das musste auch Noah feststellen, der ohne Wanderstöcke angereist war. „Die habe ich mir dann in Bilbao sofort gekauft, denn du läufst mit ihnen viel stabiler“, erzählt er. Hinzu kam, dass es in den ersten ein, zwei Wochen noch extrem heiß war. Bei 38 oder 39 Grad war der 19-Jährige oft schon nach knapp 20 Kilometern zu müde, um weiterzulaufen.

Dieser Abschnitt des Jakobswegs führt fast immer am Meer entlang. (Foto: Privat )

„Am Anfang fragst du dich auch immer, wie viele Kilometer du an diesem Tag schaffen wirst und wo du abends einen Schlafplatz findest. Erst mit der Zeit lernst du dann, deinem Körper zu vertrauen und dass sich alles finden wird.“

Vertrauen in sich selbst gelernt

Dieses Vertrauen in sich selbst sei eine wichtige Erkenntnis, die er im Laufe der Reise gewonnen habe. „Es ging immer irgendwie weiter und alles hat sich immer gefunden. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und mir viel Vertrauen ins Leben geschenkt“, sagt der Eberhardzeller.

Es habe einige Tage gedauert, bis er seinen eigenen Rhythmus gefunden hatte, doch dann sei ihm das Laufen immer leichter gefallen. „Du triffst auch auf dem Camino del Norte viele Menschen, aber letztendlich läuft jeder für sich allein, in seinem Tempo. Das Schöne war allerdings, dass man sich bei den Pausen oder in den Herbergen wieder getroffen hat. Ich habe viele interessante Gespräche in diesen vier Wochen geführt und Freundschaften geschlossen.“

Um viele Erfahrungen reicher

Je länger er unterwegs gewesen sei, um so mehr habe er seine Umgebung wahrgenommen. „Du hast viel Zeit, wenn du den ganzen Tag läufst, und musst dabei nichts tun, als einen Fuß vor den anderen zu setzen. Also registrierst du sehr viel, nimmst die Landschaft wahr, die Blumen, das Meer und erfreust dich daran“, erinnert er sich.

Das Ziel der Reise war die Stadt Santiago de Compostela. (Foto: Privat )

Sein Weg habe ihn stunden- oder tageweise auch immer wieder weg vom Meer geführt. „Dieser Moment, wenn du dann wieder auf das Meer zuläufst, es zuerst hörst und dann auch siehst, das ist wunderschön“, beschreibt er seine Erfahrung.

Ich habe gelernt, mit ganz wenig auszukommen und an mich zu glauben. Noah Mayer

Natürlich habe es auch Regentage gegeben und Streckenabschnitte, die steil und anstrengend gewesen seien. „Aber auch dann findest du irgendwo in dir die Kraft, weiterzulaufen und bist am Abend stolz, dass du es geschafft hast“, sagt er. Einen ganzen Monat war der 19-Jährige unterwegs. Seine Reise endete in der berühmten Stadt Santiago de Compostela.

Empfohlene Artikel Mutige Entscheidung Warum dieses Ehepaar nach Bali ausgewandert ist q Ehingen

Durch die Auszeit ist er um viele Erfahrungen reicher, die er nicht missen möchte. „Ich habe gelernt, mit ganz wenig auszukommen und an mich zu glauben. Ich bin offener anderen Menschen gegenüber geworden und selbstbewusster. All das wird mir in meinem weiteren Leben zugute kommen“, ist er sich sicher.