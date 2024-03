Ein tragischer Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag in Eberhardzell, bei dem ein 35-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde und am darauffolgenden Tag seinen Verletzungen erlegen ist.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Hummertsrieder Straße. Der 35-jährige Fahrer war mit seinem E-Scooter unterwegs und fuhr die abschüssige Straße in Richtung Waldseer Straße hinunter. Aus bisher unbekannten Gründen kam er kurz vor der Einmündung zur Waldseer Straße alleinbeteiligt zu Fall. Er wurde von einem Zeugen entdeckt, der sofort die Rettungskräfte alarmierte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine nahegelegene Klinik. Dort erlag der 35-Jährige am Samstag seinen schweren Verletzungen.