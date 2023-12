Easy Sporting GmbH zu Gast in Ulm

Zu Nikolaus an der Friedrich List Schule in Ulm waren die SchülerInnen der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft im Zuge der Übungsfirmenmesse. Die Übungsfirma ist eine Besonderheit der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft - hier werden alle Tätigkeiten genauso durchgeführt wie in einem wirklichen Unternehmen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Waren und das Geld nicht real existieren. Die Übungsfirma ist also das perfekte Trainingsfeld, um praktische (und) kaufmännische Erfahrungen zu sammeln. Durch das Bearbeiten von Geschäftsprozessen werden die Schülerinnen und Schüler optimal auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Im Mittelpunkt stehen betriebliche Prozesse, so erwerben die Jugendlichen praktische Fertigkeiten und entwickeln betriebswirtschaftliches Denken. Dazu dienen auch die zahlreichen Übungsfirmenmessen im Land, denn jede real existierende Firma präsentiert sich auf Messen, um ihre Produkte und den Betrieb vorzustellen und so dann eben auch die Übungsfirmen.

Nikolai Thömmes, einer der Lehrer der Übungsfirma, war schon früh morgens mit den Messeartikeln auf dem Weg nach Ulm, um dort den Stand der Easy Sporting GmbH aufzubauen. Mit der Unterstützung von Sport Dietsche GmbH & Co.KG in Mengen, die als Patenfirma fungiert, gelingt es immer wieder, ein breites Spektrum an Sportbekleidung zu präsentieren. Die SchülerInnen der 2BFW2 kamen dann mit Simone Braun und Vanessa Sauter mit dem Zug nach Ulm. Dort angekommen, wurde die Messe von Schulleiter Markus Pfeil mit einer Rede eröffnet. Alle Schülerinnen und Schüler durften dann 60 Minuten lang den Stand betreuen und Verkäufe tätigen. Zusätzlich mussten sie in zwei anderen Übungsfirmen einkaufen. Dieser direkte Kontakt mit anderen Übungsfirmen ist es auch, was die Jugendlichen immer wieder erfreut und so war auch diese Messe für die Klasse ein Erfolg und gab gutes Feedback.