Was hat die Gemeinde Dürnau in 2023 bewegt, was steht in diesem Jahr an? Dazu hat die SZ den Bürgermeister Bernhard Merk befragt.

Was waren für Ihre Gemeinde die schwersten oder anstrengendsten Entscheidungen im Jahr 2023?

Bauen wir den Katholischen Kindergarten Dürnau trotz steigender Kosten weiter oder zögern wir die Fertigstellung hinaus und damit auch den dringend gebrauchten Betreuungsraum für unsere Kleinsten?

Was waren in Dürnau die herausragenden Ereignisse?

Dieses war sicherlich die Fertigstellung der Erweiterung unseres Kindergartens und damit die Eröffnung einer zweiten Gruppe. Nicht vergessen sei, dass die Gemeinde Dürnau inzwischen fast alle kommunalen Dächer mit PV-Modulen belegt hat und damit zu einem hohen Prozentsatz den eigenen Strom im Rathaus, Kindergarten, Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung verbraucht.

Welche wichtigen Projekte werden den Gemeinderat in diesem Jahr beschäftigen?

Wir werden die bereits begonnene Sanierung/Erneuerung der Schächte und Hydranten, vor allem im Bereich der Hauptverkehrswege, auch im neuen Jahr weiter umsetzen. Auch ist die Belegung weiterer kommunaler Dächer mit PV-Modulen und die Errichtung öffentlicher Ladepunkte geplant. Flächennutzungsplan und Bebauungsplan „Solarpark Dürnau“ werden 2024 finalisiert. Das Thema „Innerörtliche Entwicklung“ begleitet uns auch 2024 und sicherlich noch länger. Diesen Entwicklungsprozess wollen wir in Ruhe und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern angehen.

Was waren für Sie die besonders emotionalen Momente des Jahres 2023?

Auf der einen besorgniserregenden Seite die steigende Anzahl von Kriegsgebieten und das damit verbundene Leid für unschuldige Kinder und Zivilisten und dass dabei oft elementare Menschenrechte „mit Füßen getreten werden“. Auf der freudigen Seite, dass ich auch dieses Jahr wieder einige Paare trauen und mit den Brautpaaren die Tür in einen neuen gemeinsamen Lebensabschnitt aufstoßen durfte und auch mal der 14. Nothelfer war, wenn Planungen für den „schönsten Tag“ schiefgegangen sind.

Stehen im kommenden Jahr besondere Jubiläen oder Veranstaltungen an?

Im Juni 2024 werden wir gemeinsam mit der Katholischen Kirchengemeinde 50 Jahre Kindergarten Dürnau feiern. Wie jedes Jahr sind Sauhelmfest, Dorffest und unser traditionelles Dennedenfest am Backhaus im Veranstaltungskalender 2024 bereits terminiert.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Ich habe nur einen Wunsch, den Frieden im Dorf erhalten, eine friedlichere Welt und dass wir weiterhin unser Dürnau gemeinsam entwickeln und als liebens- und lebenswertes Dorf erhalten.