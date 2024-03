Über Notruf wurde unter dem Einsatzstichwort „Kaminbrand“ die Feuerwehr alarmiert. Die Ortswehr Dürnau und auch die Stützpunktfeuerwehr Bad Buchau rückten an den Brandplatz an. Während ein Angriffstrupp unter Atemschutz sich den Heizraum vornahm, ging im Außenbereich die Drehleiter in Stellung. Vorsichtshalber wurde auch eine Löschwasserversorgung aufgebaut. Der Heizkessel im Keller wurde von den Einsatzkräften überprüft, die noch teilweise glühende Asche ins Freie gebracht und der Kamin von Innen mit einem Spiegel kontrolliert.

Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vorsorglich am Brandplatz und auch die Polizei. Ein Schornsteinfeger reinigte den Kamin, bevor die Hausbewohner wieder in ihren Wohnungen konnten. Verletzt wurde niemand.