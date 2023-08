„Musik hat mich immer getragen“, sagt Manuela Traub, wenn man sie nach der Bedeutung von Musik in ihrem Leben fragt. Beim Blick auf die musikalische Biografie der 42–Jährigen aus Dürmentingen ist das nachvollziehbar: Mittlerweile hat sie vier Projekte am Laufen.

Die Dürmentinger Sängerin Michaela Traub. (Foto: Privat )

Nach ersten musikalischen Erfahrungen in verschiedenen Bands ist sie seit 2015 Sängerin der Band „A Wild Bunch“, die mittlerweile „Fireballs“ heißt und durch ganz Oberschwaben tourt. „Unseren ersten Auftritt hatten wir übrigens bei King Ralf im Gasthof Engel in Daugendorf“, erinnert sie sich.

Auch eigene Kompositionen

Neben professionell gecoverten Songs hat die Band auch eigene Kompositionen im Gepäck. Auch wenn Manuela Traub in den meisten Fällen den gesanglichen Part übernimmt, möchte sie nicht als Frontfrau von „Fireballs“ gelten.

Sie sagt: „Jeder von uns verwirklicht sich in unserer Band und bringt seinen ganz individuellen Stil ein.“

Weil es an diesem Tag aber klirrend kalt war, haben wir es dann im Studio aufgenommen. Manuela Traub

Musikvideo auf Youtube

Sogar eine eigene Single mit dem Titel „Immer, wenn ich träum“ samt Musikvideo hat Traub schon veröffentlicht. Darin tritt sie unter dem neuen Künstlernamen „Ela Traub“ auf.

Das Musikvideo dazu ist auf Youtube zu sehen und sollte eigentlich an einem See entstehen. „Weil es an diesem Tag aber klirrend kalt war, haben wir es dann im Studio aufgenommen“, erklärt sie.

Im vergangenen Jahr hat die Sängerin sogar zwei weitere Songs aufgenommen, weitere folgen. Ihre nächsten eigenen Ideen für Songs sind „Nicht meine Welt“ und „So etwas wie Freunde“, sagt sie. Traub erzählt, wie es überhaupt dazu kam: „Als ich Anfang letzten Jahres mit meiner Band beim Blaubeurer Open Air auf der Bühne stand, kam der Melodienschreiber Dieter Fiebelkorn auf mich zu. Er war begeistert von mir und meiner Stimme und bot mir an, Melodien für mich am Klavier zu komponieren.“ Weil Traub immer auch schon Deutsch schreiben und singen wollte, vereinbarten sie eine Zusammenarbeit.

Eigene musikalische Wege eingeschlagen

Die darauf folgenden Songs wie „Du und ich“ und „Zusammen stark“ stammen dann alle aus der Feder von Manuela Traub. „Damit ich mein eigenes Ding daraus machen konnte, musste ich mich also von Dieter Fiebelkorn verabschieden, um meine eigenen musikalischen Wege zu gehen“, sagt sie.

Dabei hatte sie erstklassige Musiker an meiner Seite, die ihr halfen, Songs und Videos aus ihrem Kopf ins reale Leben zu bringen. Mit Dieter sei sie trotzdem noch gut befreundet und er sei Fan ihrer Sachen, erzählt sie strahlend.

Hauptberuflich psychologische Beraterin

Hauptberuflich arbeitet Traub in ihrer Praxis in Riedlingen momentan als psychologische Beraterin. Ihren Beruf als Krankenschwester hat sie reduziert, um sich auf ihre Prüfung im Herbst zum Heilpraktiker für Psychotherapie vorbereiten zu können.

Neue gesangliche Projekte

Seit kurzem ist sie zudem Sängerin einer Metal–Band. „Der Musiker Selin Schönbeck aus Riedlingen fragte mich, ob ich in der Band als Backing–Sängerin (Begleitsängerin, Anm. d. Redaktion) auftreten will“, sagt Traub.

Ein weiteres musikalisches Projekt heißt „SELA and friends“. Sie erklärt, was es damit auf sich hat: „Gemeinsam mit meinem Bandpartner Frank Seefelder hatte ich die Idee, Songs fürs Herz zu spielen, die sonst keiner bringt. Es sollte auf jeden Fall akustisch sein, mit Gesang und Gitarre.“

Neben meiner Leidenschaft für Musik haben mir auch die Menschen auf meinem bisherigen Weg so viel Energie gegeben, um das hier alles wahr werden zu lassen. Manuela Traub

Die beiden wollen aber nicht nur als Duett auftreten, sondern verstehen „SELA and friends“ als offenes Konzept, bei dem weitere Musiker ganz unkompliziert mitspielen können. Nachdem die Resonanz bei einer Betriebsfeier sehr gut war und auch schon ein Auftritt im Lichtspielhaus in Riedlingen stattgefunden hat, wollen die Musiker demnächst einmal Open Air spielen.

Auf die Frage nach der Energie für so viele Auftritte neben ihrem herausfordernden Hauptberuf hat Traub sofort eine Antwort parat: „Neben meiner Leidenschaft für Musik haben mir auch die Menschen auf meinem bisherigen Weg so viel Energie gegeben, um das hier alles wahr werden zu lassen.“