Weihnachtspäckchen bereiten große Freude

Zwischen dem dritten und vierten Advent ist Günther Wiedemann von der Alb-Donau Rumänienhilfe mit seinen Helfern unterwegs gewesen, um 300 Weihnachtspäckchen in Oradea in Rumänien zu verteilen. Dank der Päckchen der Realschule Riedlingen, und der Unterstützung sehr vieler Leser der „Schwäbischen Zeitung“ ist es gelungen, die benötigte Anzahl an Päckchen zu bekommen.

Mit der Caritas in Oradea wurde alles vorher organisiert und geplant. Dank der Unterstützung von Frau Ilona, waren die Besucher in Kindergärten, in einer Behindertenwerkstatt mit Autisten und beim Kinderchor der katholischen Kirche. Die Kinder haben ihnen einige schöne Lieder vorgesungen. Zusätzlich haben die Helfer sehr viele Weihnachtspäckchen an Kinder von armen Familien verteilt. Da die Hilfe mit Päckchen aus Deutschland zurückgegangen ist, war man sehr froh, über diese Päckchen. So konnten alle vorgemerkten Kinder, mit einem Geschenk zu Weihnachten überrascht werden.

Weitere Aufgaben stehen in diesem Jahr an. Das Spendenaufkommen war im vergangenen nicht so hoch wie in den Vorjahren, darum bittet die Rumänienhilfe um weitere Unterstützung, um die anstehenden Transporte abwickeln zu können.

Weitere Informationen auf der Homepage www.adrhev.de