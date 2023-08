Ökumenischer Familien–Gottesdienst in der Natur

Auf dem idyllischen Platz unter dem alten Baumbestand „Auf der Lehr“, am Ortsausgang von Dürmentingen in Richtung Ertingen, sind am Dienstag, 29. August, um 18 Uhr alle zu einem ökumenischen Familien–Gottesdienst eingeladen.

Mit dem heiligen Berg, dem „Bussen“ in Sichtweite, wollen die Teilnehmer in den Ferien eine Atempause einlegen. Pfarrerin Julia Kaiser vom evangelischen Pfarramt in Ertingen und Pater Helmut Schlegel vom Geistlichen Ort Hofheim/Taunus werden mit ihren Impulsen die Besucher aller Altersgruppen auf einen Ausflug in die Bergwelt mitnehmen. Einen festlichen Rahmen verspricht wieder die musikalische Begleitung durch das gemeindliche Jugendorchester H²D. Der Gottesdienst findet nur bei gutem Wetter statt.