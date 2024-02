Dürmentingen

Neuer Standort für den Waldkindergarten

Dürmentingen / Lesedauer: 4 min

Beim Kirchenwald Richtung Kanzach soll im September der Waldkindergarten den Betrieb aufnehmen. (Foto: Berthold Rueß )

Im September soll der Waldkindergarten in Dürmentingen endlich in Betrieb gehen. Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich für den Standort im Kirchenwald in Richtung Kanzach ausgesprochen.