Aufgabe war die Zustandsbewertung und die Erstellung eine Prioritätenliste. Das Ergebnis stellte Architekt Guido Vogel jetzt dem Gemeinderat vor: Auf fast 1,5 Millionen Euro schätzt er die Aufwendungen, die kurz- und mittelfristig für Unterhaltung und Sanierung nötig sind.

Den größten Anteil stellen die kurzfristigen Maßnahmen dar, deren Umfang auf 967.000 Euro geschätzt werden. Die als mittelfristig eingestuften Maßnahmen liegen bei 458.500 Euro. Vogel stellte aber auch klar, dass es sich nur um eine grobe Kostenschätzung aufgrund von Erfahrungswerten handle. Es liege noch keine detaillierte Berechnung zugrunde. Gegenstand der Begehung waren kleine, aber auch große Gebäude, deren Zustand mit Noten von 1 bis 5 bewertet wurden. Eine glatte 1 bekam das größte Bauwerk der Gemeinde, die erst 2019 nach zweijähriger Umbauzeit fertiggestellte Mehrzweckhalle mit einem kurzfristigen Bedarf von gerade mal 500 Euro. Bestnoten bekamen auch die neue Leichenhalle in Heudorf und die Kinderkrippe in Dürmentingen, die beide erst vor kurzem in Betrieb genommen wurden.

Es gibt zum Teil permanenten Wassereintritt. Architekt

Die schlechteste Note bekam eine Garage in Heudorf: Note 5 bedeutet Abriss und Neubau, was den Haushalt aber mittelfristig nur mit 10.000 Euro belastet. Eine andere Hausnummer ist der Kindergarten in Hailtingen mit Zustandsbewertung von 3,5. Kurzfristig sind allein für dieses Gebäude 400.000 Euro fällig, schätzt der Architekt, der von einer Kernsanierung ausgeht. Die gesamte Gebäudehülle sei in einem schlechten Zustand, insbesondere auch das Dach: „Es gibt zum Teil permanenten Wassereintritt.“ Fassade und Dach müssen saniert und gedämmt werden, die Verbundfenster ersetzt und die Heizungsanlage auf regenerative Energie umgestellt werden. Auch die Wasserleitungen seien veraltet, und eine Dosier- und Enthärtungsanlage muss eingebaut werden.

Die umfangreichen Arbeiten werden vermutlich ein bis anderthalb Jahre in Anspruch nehmen, weshalb für den Kindergartenbetrieb eine Interimslösung gefunden werden müsse, zum Beispiel mit Containern. Es müsse zuvor auch mit der Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Betriebsgenehmigung verhandelt werden. Da könne es noch weitere Kosten geben.

Rathaus und Schule sind ebenfalls sanierungsbedürftig

Auch der Zustand des Rathauses Rathauses wird mit 3,5 bewertet. Die Kostenschätzung liegt hier bei 80.000 Euro für kurzfristige und bei 30.000 Euro für mittelfristige Maßnahmen. Es weist Fassadenschäden auf, die Kreuzstöcke der Fenster seien teil in schlechtem Zustand. Dachziegel seien defekt, auf der Wetterseite trete Regen ein. Absicherungen an Treppenaufgängen fehlen. Außerdem schlug Vogel vor, die unbefriedigende Eingangssituation zu ändern.

Auch der Altbau der Schule kommt nur auf Note 3,5. So gibt es „Fenster, die bald aus dem Rahmen fallen“, im Dachgeschoss finden sich Marderspuren, im Flur hängen Tapeten von der Wand, Lichtschächte müssen abgesenkt und die Statik der Dachkonstruktion geprüft werden. Zudem ist auch hier die Heizungsanlage zu erneuern und eine Enthärtumgs- und Dosieranlage einzubauen. Die kurzfristigen Maßnahmen werden auf 151.000 Euro geschätzt.

„Ernüchternd“ empfand Gemeinderat Wolfgang Kettnaker die Aufzählung. Selbst die als mittelfristig priorisierten Maßnahmen sein eigentlich dringlich. „Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll“, äußerte sich Bürgermeister Dietmar Holstein, fand aber auch einen positiven Aspekt: „Alle Gebäude sind erhaltbar.“ Angesichts der kurzfristigen Maßnahmen im Umfang von fast einer Million Euro hofft er auf Fördermittel, nachdem es sich nicht nur um Schönheitsreparaturen handle. „Die Begehung war überfällig“, kommentierte Gemeinderat Friedrich Jutz. Es seien Dinge zutage getreten, „die dürften gar nicht auftauchen.“ Er erinnerte an eine Begehung im Jahr 2014: „Ist da einiges liegengeblieben?“ Architekt Vogel verwies auf die Vielzahl an Gebäuden ‐ und daran, dass „baulich einiges passiert“ sei, etwa die Mehrzweckhalle oder die Leichenhalle.

Die Maßnahmen sollen in den kommenden Haushaltsjahren umgesetzt werden. Beginn ist in 2024 mit dem Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf. Die kurzfristigen Maßnahmen, vor allem an der Fassade, sind auf 120.00 Euro veranschlagt. Außerdem steht die Heizungszentrale in der Grundschule an. 2025 soll das Rathaus in Dürmentingen folgen, 2026 der Kindergarten in Hailtingen, 2027 die Grundschule und 2028 das Rathaus in Heudorf. Die von Günter Möllmann vorgeschlagene Installation von PV-Anlagen müsse noch zurückgestellt werden, informeierte Holstein: Laut Energieagentur sei eine Lieferung in 2024 nicht mehr möglich.