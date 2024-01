Firma Schlegel sieht sich für Zukunft gut aufgestellt

Zum Jahresabschluss hat Christoph Schlegel, Geschäftsführer des Dürmentinger Familienunternehmens Georg Schlegel GmbH & Co. KG, eine insgesamt zufriedenstellende Bilanz gezogen. Neue Produkte wurden 2023 auf den Markt gebracht, ein neues Planungssystem etabliert und zwei Designpreise gewonnen. Auch wirtschaftlich gesehen war das Jahr weitgehend gut, wie einer Pressemitteilung des Unternehmens zu entnehmen ist.

„In den vergangenen Jahren haben wir eine extreme Achterbahnfahrt erlebt“, sagte der Geschäftsführer auf der Weihnachtsfeier vor rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In den Jahren 2021 und 2022 sei die Nachfrage explodiert. Auch 2023 verlief laut Schlegel weitgehend gut, ehe im November und Dezember der Auftragseingang einbrach. Die Flaute im Maschinenbau traf das Unternehmen, das Komponenten zum Steuern und Bedienen von Maschinen herstellt, mit Wucht.

Christoph Schlegel blickt dennoch verhalten optimistisch in die Zukunft. Er gehe davon aus, dass im Laufe des Frühjahrs die Talsohle durchschritten sei und die Aufträge wieder anziehen werden. „Aktuell greifen sie noch auf Lagerbestände zurück, die sie in den vergangenen Jahren wegen der Lieferkettenproblematik aufgebaut haben“, so Schlegel, der zusammen mit seinem Cousin Wolfgang Weber und seinem Vater Eberhard Schlegel die Geschäfte des Unternehmens führt.

Für die Zukunft sieht sich das Unternehmen laut Mitteilung gut aufgestellt. Es sei auch im Vorjahr gelungen, neue Entwicklungen und neue Produkte auf den Markt zu bringen. 2023 hat Schlegel mit dem Red Dot und dem IF erneut zwei renommierte Designpreise für seine Produkte erhalten. „Damit konnten wir unser Profil als ,Designschmiede‘ der Branche weiter schärfen“, so Schlegel. Auch interne Prozesse seien mit der Einführung des neuen Planungstools „3Liter-PPS“ optimiert worden. Zudem wurden zwei neue Imagefilme erstellt - einen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei Schlegel und ein Unternehmensfilm.

Zudem habe das Unternehmen 2023 wichtige Weichen gestellt. „In diesem Jahr konnten wir zwei Grundstücke in der direkten Nachbarschaft kaufen. Sollten wir weiter wachsen und eine Erweiterung notwendig werden, wäre dies am Standort Dürmentingen möglich“, betonte Schlegel.

Obwohl das Unternehmen in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist, legt es der Firmenmitteilung zufolge weiterhin großen Wert auf eine familiäre Unternehmenskultur. Das wird bei Schlegel durch unterschiedliche Aktivitäten im Jahreslauf gefördert. Bei der Wander- und Radtour, dem Sommerfest, den Koch- oder Gesundheitskursen und der Weihnachtsfeier werde ein gutes Miteinander in der Mitarbeiterschaft forciert. Auch das betriebliche Gesundheitsmanagement und die kostenlose betriebliche Krankenzusatzversicherung seien Benefits für die Mitarbeiter.

Wie gut das Miteinander bei Schlegel ist, haben man bei der Feier sehen können: Die Mitarbeiter gestalteten und erlebten im schönen Ambiente des Kurzentrums Bad Buchau ein unterhaltsames Programm mit Spielen, Tombola, Sketchen, einer Fotoaktion und einer eigenen, gespielten Schlegel-Weihnachtsgeschichte.