Festliche Chormusik am zweiten Weihnachtsfeiertag

Der katholische Kirchenchor St. Johannes Dürmentingen ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 10.30 Uhr, in der St. Johanniskirche in Dürmentingen zu hören. Zum Kirchenpatrozinium werden folgende Chorsätze aufgeführt: „Missa brevis“, KV 259 (Kleine Orgelsolomesse), von Wolfgang Amadeus Mozart, „Transeamus“ von Joseph Ignaz Schnabel, „Weihnachtswiegenlied“ von John Rutter und „Hört die Engelsboten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Als Solisten treten Jutta Weber (Sopran) Alt: Maike Biffar (Alt), Wolfgang Ernst (Tenor) und Thomas Zippler (Bass) auf, zusammen mit Orchesterbesetzung aus der Region. An der Orgel ist Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf, die Gesamtleitung hat Sarah Baranja.