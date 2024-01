Eine Karawane zog durch Dürmentingen

Die erste Gabel fand am Samstag in Dürmentingen statt. Zehn Maschkergruppen zogen durch die Lokale im Ort, spielten Theater, sangen, tanzten und hüpften. Aber was ist das denn genau, dieses Maschkern? Eine Gruppe hat die Gabelkultur analysiert: Der eine bereitet sich schon Monate im Voraus vor und belegt Kurse zur schwäbischen Mundart, der andere saß noch unter den Zuschauern und entschied sich doch spontan, noch mit einer Gruppe verkleidet durch die Maschkerlokale zu ziehen.

Auch wenn die ältere Generation manchmal meckert, dass es den Jüngeren nur um den Alkohol geht, zeigte die vergangene Gabel, wie viel Herzblut alle in ihre Aufführung stecken und welche Begeisterung von Publikum und Maschkern für diese Tradition noch da ist.

Aktuelle Themen dürfen auf einer Gabel nicht fehlen. Demonstriert wurde für mehr schwäbisches Essen, reminiszierend an die alten Gaststätten in Dürmentingen und Gaumenschmaus wie Ochsenmaulsalat und „Kässpätzla“, der mittlerweile schwer zu bekommen ist. Andere wurden laut für die Gesellschaftsgruppen, die momentan vergessen werden - etwa der schwere Job des Drogendealers oder die Fußballspieler, die für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Platz streiken. Auch die Generation Z wurde hart rangenommen. Worte wie „Zappenduster“, „Zeitlupe“ und „Z´bled zom …“ waren Alliterationen zur Gen Z. Und das Ende vom Lied? Dass sich doch die Alten schon immer über die junge Generation aufgeregt hat - egal in welchem Zeitalter.

Der Sportverein beklagt zu wenig Mitspieler. Hilft da nicht die neue Sportart Basketball? Mit einstudierter Choreografie und Cheerleadern zogen die ersten Spielerinnen aufs Feld und überzeugten alle Zuschauer, dass das die Zukunft des Sportvereins ist. Für genug Bewegung sorgte auch die Schuhplattler-Gruppe. Das Publikum wurde aufgefordert, die Schritte mitzutanzen und brachten somit ein wenig den Kreislauf in Schwung. Und wer noch nicht mitbekommen hat, dass der Narrenbaum - dieses Jahr extra früher gestellt - mit dem letzten Sturm umgefallen ist, dürfte jetzt mit dem Dorfgeschehen up to date sein.

Wie international bekannt die Gabel ist, zeigte sich beim Besuch der Karawane aus dem Orient. Der Sultan samt Gefolgschaft zog auf seiner Sänfte durch die Lokale und bezauberte alle mit seinen wunderschönen Bauchtänzern. Auch zwei Zauberer haben den Weg aus Italien gefunden und verzauberten das Publikum mit unglaublichen Feuertricks und nervenaufreibender Show. Die Zuschauer werden sich wohl noch lange fragen, wie sie sich am Ende aus dem Lokal gezaubert haben.

Wer auch die tolle Gabelkultur kennen lernen möchte, kann am Samstag, 3. Februar, ab 18 Uhr in die Maschkerlokale Bunker, Feuerwehrhaus, Storchen, Narrenstube Löwen oder in die Pizzeria DaVinci kommen. Für Speisen, Getränk und Unterhaltung ist auf jeden Fall gesorgt.