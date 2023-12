Ehrungen am Ende eines ereignisreichen Jahres

Das Jahr 2023 ist für die Firma Eggers in Dürmentingen-Burgau sehr ereignisreich gewesen. Zum 75-jährigen Betriebsjubiläum wurde die Dipl.-Ing. Reinhold Eggers GmbH umbenannt in Eggers Components GmbH. Zusätzlich wurde für besonders anspruchsvolle Produkte die Eggers Medical und X-Ray GmbH gegründet, die auf neuen Fertigungszentren Drahtbauteile für die Röntgen- und Medizintechnik herstellt. Bei der Weihnachtsfeier im Gasthof Löwen in Wilflingen wurden dann Jubilare geehrt. Die beiden Geschäftsführer Thomas Eggers und Maximilian Pfarr gratulierten Hedwig Rottmar-Weiß zu 40-jähriger und Jacqueline Lehnert zu 25-jähriger Betriebszugehörigkeit.