- In seinem Jahresrückblick spricht Bürgermeister Dietmar Holstein über die zentralen Themen für die Gemeinde im vergangenen Jahr, zieht Bilanz und gibt einen Ausblick auf die Herausforderungen 2024. Im Folgenden wird der Jahresrückblick in seinem wesentlichen Bestandteilen in wörtlicher Rede veröffentlicht.

Das Jahr 2023 wird uns in Erinnerung bleiben… Ein Jahr voller Herausforderungen und Unsicherheiten. Seit Februar 2022, also seit mehr als 22 Monaten tobt Krieg in Europa. In Deutschland belastet der Angriffskrieg von Russland die globalen politischen Beziehungen und stellt weiterhin eine Unsicherheit für eine belastbare wirtschaftliche Prognose dar. Die daraus resultierende Energiekrise wirkte sich negativ für Unternehmen und die Gesamtbevölkerung aus. Auch die drastisch gestiegene Inflation belastet das reale Preisgefüge. Rentenlücke, Wohnungsnotstand, Finanzlöcher und eine hohe Zahl ankommender Flüchtlinge nach Deutschland stellen die Regierung auf eine Zerreißprobe. Die Belastungen der Bürger sollen im kommenden Jahr steigen.

Durch die Umsetzung der Krankenhausreform und die damit verbundene Auflösung von dezentralen Strukturen ist die medizinische Versorgung auch in unserer Region gefährdet. Der Mangel an Ärzten und medizinischem Personal, die finanzielle Ausstattung, aber auch der demographische Wandel (immer mehr ältere Menschen müssen versorgt werden!) verstärken diese Problematik zusehens. Die Ärzteschaft, die medizinischen Fachangestellten und das Pflegepersonal machen wirklich einen tollen Job, übernehmen mit ihrer Tätigkeit Verantwortung für die Gesellschaft und arbeiten oft an der Belastungsgrenze.

Dennoch sehe ich politisch eine flächen- und bedarfsgerechte und qualitativ angemessene Gesundheitsversorgung als Pflichtaufgabe an. Diesem Trend in der Gemeinde entgegenzuwirken, ist nicht einfach…Dennoch war es eine glückliche Fügung, dass sich in Dürmentingen eine Arztpraxis angesiedelt hat, die auch den Erhalt der Apotheke sichert. Somit sind wir mit zwei Allgemein- und Zahnarztpraxen gut aufgestellt.

Zu alledem verlangt der Klimawandel unser aller Anstrengung, damit unser Planet so lebenswert bleibt wie wir ihn kennen. Das sind wahrlich hehre Herausforderungen, denen sich gestellt wird, zumindest teilweise. So haben wir bei der Turnhallenkernsanierung und beim Neubau der lebendigen Ortsmitte energetisch, über den Standards gebaut, was in der Folge zu verringerten Energieverbräuchen führt.

Durch die energetische Sanierung unserer Bestandsgebäude, die wir sukkzessive in den kommenden Jahren umsetzen, leisten wir aktiven Klimaschutz. Die Wasserversorgung, das Lebenselexir unserer Gemeinde gilt es zu sichern! Hier sehe ich Handlungsbedarf, den wir im kommenden Jahr mit einem Strukturgutachten konkretisieren wollen.

Seit September ist die Kinderkrippe mit einer Gruppe in der Grundschule belegt. Die zweite Gruppe startet im Frühjahr 2024. So ist es uns gelungen, die Pflicht einer Gemeinde der Kinderbetreuung zu erfüllen. Der geplante Waldkindergarten, wo in der kommenden Sitzung mögliche Standorte vorgestellt werden komplettieren dann das Angebot. Die Entscheidung, die Krippe in der Grundschule zu etablieren und damit den Bestand zu verwenden ist nicht nur im ökologischen Sinne förderlich. Die Pflicht der Ganztagesbetreuung für Grundschüler ab 2026 stellt uns allerdings noch vor eine weitere Herausforderung.

Im Frühjahr konnten wir die lebendige Ortsmitte mit der Tag der offenen Tür einweihen. Zwischenzeitlich können wir sagen, dass sich das Leben dort eingespielt hat. Unser Seniorenkonzeption unter Mithilfe der Weiterentwicklungsgruppe greift und wir sind bestrebt die gesellschaftlichen Angebote interessant zu gestalten.

Bei der Energiegewinnung ist Dürmentingen Vorreiter. Die Stromeinspeisung übertrifft seit Jahren den Stromverbrauch in unserer Gemeinde. Wir sind quasi autark. 2022 lag das Verhältnis Einspeisung zum Verbrauch bei sage und schreibe 262 %. Dies resultiert zum einen aus den installierten PV-Anlagen auf den Dächern über Dürmentingen und zum anderen hauptsächlich aus der Stromerzeugung der drei Biogasanlagen in der Gemeinde. Die entstehende Abwärme versorgt die Haushalte über ein Wärmenetz, zu 100 Prozent erneuerbar. In Heudorf und Dürmentingen finden derzeit Erweiterungen statt.

Die noch freien Dächer unserer öffentlichen Gebäuden wollen wir ebenfalls mit Photovoltaik komplettieren. Windkraft, FreiflächenPV Anlagen und (Wasserstoff) sind weitere Themen die uns in Zukunft tangieren werden.

Unserer Verpflichtung der Aufnahme von Geflüchteten versuchen wir laufend nachzukommen. In der Bussenstraße wird derzeit wieder eine Familie untergebracht, doch die Kapazitäten sind endlich.

Ich wünsche allen ein frohes und segensreiches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein neues, hoffentlich friedvolleres Jahr 2024.