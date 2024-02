„Die letzten acht Jahre vergingen wie im Flug“, konstatiert Dietmar Holstein, der an seinem 42. Geburtstag zum Bürgermeister in Dürmentingen gewählt worden war. Kurz vor seinem 50er steht er am 3. März zur Wiederwahl - die ihm kein Mitbewerber streitig macht.

Hoffen auf hohe Wahlbeteiligung

Das mache die Wahl natürlich weniger spannend, räumt der noch 49-Jährige ein. Dennoch hoffe er auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung: „Wünschenswert wäre mehr als 40 Prozent.“ Das würde das Interesse der Bevölkerung für die Kommunalpolitik belegen und wäre für den Amtsinhaber auch eine Bestätigung. Dafür hat er in vier Veranstaltungen geworben, in Dürmentingen, Burgau, Hailtingen und an seinem Wohnort Heudorf, hat in der gesamten Gemeinde Flyer verteilt. Auf eine öffentliche Wahlveranstaltung wurde mangels weiterer Bewerbungen verzichtet.

„Nicht mein Kindheitstraum“

„Bürgermeister zu werden war nicht mein Kindheitstraum“, versichert Holstein. Und woanders als an seinem Heimatort zu kandidieren, wäre ihm 2016 nicht in den Sinn gekommen. Damals war der gelernte Bankkaufmann schon ein Vierteljahrhundert in Diensten der Volksbank Riedlingen gewesen, hatte sich berufsbegleitend weitergebildet zum Diplom-Bankbetriebswirt und als Prokurist in zweiter Führungsebene Verantwortung für 16 Mitarbeiter: „Controlling, Rechnungswesen und Steuern.“ Als die Bürgermeisterstelle in Dürmentingen vakant war, packte der ehrgeizige Heudorfer die Gelegenheit beim Schopf. „Nach 25 Jahren war eine Veränderung der richtige Schritt.“ Inzwischen ist die Kommunalpolitik Beruf und Leidenschaft. Seit der jüngsten Kreistagswahl vertritt Holstein auch die Interessen des westlichen Kreises und der Kommune.

Seit 2009 in der Kommunalpolitik

Geplant sei das nicht gewesen. „Das hat sich situativ entwickelt,“ erklärt Holstein. Kommunalpolitisch aktiv war er ab 2009 im Heudorfer Ortschaftsrat und ab 2014 im Dürmentinger Gemeinderat. Der Gedanke, in der eigenen Gemeinde selbst etwas gestalten zu können, habe ihn gereizt. Dass er dafür keine Verwaltungsausbildung hat, sieht der Schultes auch nach acht Jahren Amtszeit nicht als Manko. Dafür bringe er einen betriebswirtschaftlichen Ansatz mit, habe Erfahrung aus der freien Wirtschaft.

Im Ort verwurzelt

In Heudorf aufgewachsen, ist Holstein in der Gemeinde fest verwurzelt. Holstein ist nach wie vor im Heudorfer Musikverein und in der Narrenzunft aktiv. Er ist Waldbesitzer - und genauso lange Jäger wie Bürgermeister. Zur Jägerprüfung habe er sich kurz vor dem Entschluss zur Wahlbewerbung angemeldet: „Das hätte ich sonst nicht gemacht.“ Beim Holzmachen oder bei der Jagd, auch beim Radeln mit Frau und den drei Kindern im Alter von 15 bis 24 versucht Holstein etwas Abstand zum Tagesgeschäft zu finden. Einige Bürgermeisterkollegen wohnen außerhalb ihres Dienstsitzes, was es ihnen erleichtere, nach Feierabend abzuschalten. Holstein, der sich beim Gang durch den Ort auch mal Notizen macht oder eine vergessene Beleuchtung abschaltet, sieht aber auch den Nutzen im ständigen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Manches lasse sich im direkten Gespräch klären.

Umgang mit Menschen als Motivation

Dietmar Holstein ist keiner, der sich am liebsten ins Rathaus zurückzieht. Er sehe seine Aufgabe auch darin, sich als Kümmerer Problemen anzunehmen. Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt sind für ihn wichtige Werte. Der tägliche Umgang mit den Menschen war eine Motivation für seine Kandidatur: „Das ist sehr erfüllend.“ Besonders freut es ihn, dass es gelungen sei, die Verbundenheit und Gemeinschaft mit den Teilorten zu stärken. Und ein wenig stolz ist Holstein darauf, dass er in seiner ersten Amtszeit so ziemlich alles realisieren konnte, was er sich vorgenommen hatte. Dazu zählen als Höhepunkte die Sanierung der Mehrzweckhalle, das Seniorenwohnprojekt Lebendige Ortsmitte, die Ausweisung von Baugebieten und die Sanierung der Ortsdurchfahrt. „Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das alles realisierbar ist, ohne die Gemeinde zu verschulden.“ Dürmentingen ist heute schuldenfrei.

Lebensmittelgeschäft fehlt noch

Was derzeit noch fehle, seien die Straßenbeleuchtung Richtung Burgau und ein Lebensmittelgeschäft. Die Sanierung des Kirchbergareals soll nach dem Dorffest beginnen. Die Fortsetzung des Breitbandausbaus, die Innenstadtentwicklung, Ganztagsbetreuung an der Grundschule, Kindergartenplätze sowie die ökologischen Herausforderungen bei Wärmeplanung und Energiegewinnung sieht Holstein auf der Agenda. Im Fokus stehe künftig verstärkt auch die Erhaltung der bestehenden Substanz. Es gebe also noch viel anzupacken. Das örtliche Gewerbe mit rund 2000 Beschäftigten trage dabei entscheidend zum nötigen finanziellen Spielraum bei.

Handlungsspielräume werden enger

Holstein weiß aber auch, dass der Beruf des Bürgermeisters nicht einfacher wird und manche Kollegen sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit bewerben. Zunehmender Bürokratismus mache es schwieriger, Ziele kurzfristig zu erreichen, politische Entscheidungen und auch Nichtentscheidungen schränken die Handlungsspielräume für die Kommunen ein. Man müsse Prioritäten setzen. Hinzu komme der Personalmangel auch im öffentlichen Bereich. Trotz allem bleibe er optimistisch: „Wir sind gut gerüstet für die kommenden Aufgaben. Es macht Spaß zur Arbeit zu gehen.“