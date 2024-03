Gegen 13.30 Uhr fuhr am Montag ein Mann mit seinem Opel auf der B 312 von Hailtingen in Richtung Biberach hinter einem Sattelzug. Dessen 42-jähriger Fahrer bremste kurz nach der Ortsausfahrt Hailtingen an einer roten Ampel im Baustellenbereich. Der 25-Jährige erkannte das zu spät und fuhr auf den Sattelauflieger auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei am Honda auf etwa 15.000 Euro, den am Auflieger auf rund 5.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.