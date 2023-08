56–Jähriger sticht auf ehemaligen Kollegen ein

In einem Dürmentinger Unternehmen soll ein Mann am Montag einen ehemaligen Arbeitskollegen mit einem Messer verletzt haben. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Gegen 12.20 Uhr habe ein 56–Jähriger einen Betrieb in Dürmentingen aufgesucht, bei dem er bis vor einiger Zeit tätig gewesen sei, so die Polizei. Mit einem Messer bewaffnet, habe er die Werkshalle betreten und gezielt seinen früheren Vorarbeiter aufgesucht, um mit diesem zu sprechen.

Unvermittelt zugestochen

Nachdem der Vorarbeiter kein Interesse an einem Gespräch hatte und sich abgewendet hatte, zog der 56-Jährige plötzlich ein Messer und stach mit diesem unvermittelt einmal in die linke Bauchseite (Flanke) des 51–jährigen Vorarbeiters ein. Anschließend flüchtete der dringend Tatverdächtige mit seinem Auto.

Durch den Messerstich wurde der 51–Jährige verletzt. Mitarbeiter des betroffenen Betriebes leisteten Erste Hilfe und verständigten Rettungskräfte. Diese brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand keine.

Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Mann. Gegen 13.50 Uhr konnte der stark alkoholisierte 56–Jährige am Ortseingang von Uttenweiler von Beamten des Polizeireviers Riedlingen widerstandslos festgenommen werden. Der dringend Tatverdächtige befand sich zu diesem Zeitpunkt in medizinischer Behandlung in einem Rettungswagen, nachdem er gegen 13.30 Uhr ohne Bewusstsein in seinem Auto festgestellt werden konnte. Am Dienstag erließ die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Biberach auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Biberach und der Staatsanwaltschaft Ravensburg dauern an.