Duales Studium Technik in den Pfingstferien

Die DHBW Ravensburg und neun Unternehmen bieten Schüler*innen in den Pfingstferien vom 21. bis zum 24. Mai ein Schnupperstudium Technik an. Die Teilnehmer*innen verbringen zwei Tage am DHBW-Campus in Friedrichshafen mit verschiedenen Vorlesungen und Einblicken ins Campusleben. Im Anschluss folgen zwei Tage Praxis bei einem der Unternehmen.

In einem dualen Studium verbringen die Studierenden im Wechsel Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen im Unternehmen. Genau daran knüpft das duale Schnupperstudium in der Technik an. Die Schüler*innen können in den vier Tagen herausfinden, ob die Technik in Kombination mit einem dualen Studium das Richtige für sie ist. Sie haben die Wahl zwischen einem Schnupperstudium in Maschinenbau oder in Elektro- und Informationstechnik.

In der Theorie an der Hochschule erwarten sie Vorlesungen wie Einführung in die Programmierung, Robotik und Automation, Konstruktion und Entwicklung, wissenschaftliches Arbeiten oder Projektmanagement. Auch eine Campusführung und der Besuch der Mensa stehen auf dem Programm. In den folgenden zwei Tagen bei einem der Unternehmen können sie sich im Programmieren üben, begleiten dual Studierende bei ihren Projekten oder lernen 3D-Druck oder das Werkstofflabor kennen.

Die Teilnehmer sollten aus Klasse 11 oder höher kommen und auf dem Weg zur Hochschulreife sein - und natürlich Interesse an der Technik mitbringen. Interessierte können sich über die Webseite der DHBW Ravensburg unter www.ravensburg.dhbw.de/duales-schnupperstudium-technik anmelden. Anmeldefrist ist der 3. Mai.

Das sind die teilnehmenden Firmen: Airbus (Immenstaad), Continental (Markdorf), Coperion (Weingarten), Handtmann (Biberach), EBZ (Ravensburg), RAFI (Ravensburg / Berg), Rolls-Royce Power Systems (Friedrichshafen), Zeppelin (Friedrichshafen), ZF Friedrichshafen AG.