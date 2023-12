Dritter Platz für Schwendi in der Kreisliga A

Nach der Meisterschaft im vergangenen Jahr sind die SFS-Turnerinnen als Aufsteiger neu in der Kreisliga A gestartet. Ziel war, Wettkampferfahrung zu sammeln und den Klassenerhalt unter acht Mannschaften zu schaffen. Es galt, die höheren Anforderungen zu bewältigen, worauf sie sich durch ein hohes Trainingspensum intensiv vorbereitet hatten. Für Schwendi turnten Jasmin Berg, Luisa Kieselbach, Maya Kunkel, Jennifer Menhard, Salome Schlichting und Katharina Thanner. Melanie Barth machte durch ihren Einsatz als Kampfrichterin die Teilnahme in der Liga möglich.

Beim ersten Wettkampf in Ailingen startete Schwendi am Boden. Alle konnten erstmalig eine Schraube zeigen und ihre Übungen damit aufwerten. So gingen sie mit verdient hohen Wertungen in Führung. Am Sprung wurden solide Sprünge gezeigt und der Vorsprung konnte ausgebaut werden. Am Stufenbarren, dem trainings- und kraftintensivsten Gerät, stellt der Wechsel vom unteren zum oberen Holm durch Ausführung eines Flugelements, dem Konter, die größte Herausforderung dar. Jennifer Menhard meisterte dies mit Bravour und erhielt die zweithöchste Wertung an diesem Tag. Schwendi sicherte sich außerdem den Gerätesieg. Als letztes Gerät mussten sie auf den Schwebebalken. Luisa Kieselbach und Salome Schlichting gelangen sehr schöne Übungen und wurden mit der zweit- und dritthöchsten Wertung belohnt. Auch dieses Gerät ging an Schwendi.

Am letzten Gerät konnte der VfL Pfullingen die SFS-Mannschaft noch überholen und gewann knapp vor Schwendi. In der Einzelwertung konnten Jasmin Berg und Jennifer Menhard punktgleich den vierten Platz erreichen. Am zweiten Wettkampftag war noch alles offen und die Turnerinnen und ihre Trainer Holger Vogelmann und Gabi Bürk liebäugelten mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Doch nachdem der erste Wettkampftag nahezu perfekt lief und alle Erwartungen übertroffen wurden, war der zweite Wettkampftag in Pfullingen nicht ganz so erfolgreich. Verletzungsbedingt konnten einige Turnerinnen nicht an ihre Leistung vom ersten Wettkampftag anknüpfen. Exemplarisch mussten am Balken Stürze in Kauf genommen werden und wichtige Punkte, die entscheidend waren, gingen verloren. Jasmin Berg zeigte wieder eine starke Leistung und wurde in der Einzelwertung erneut vierte. Der Tages- und Gesamtsieg ging an den VfL Pfullingen, gefolgt vom SV Villingendorf und SF Schwendi auf Platz drei.