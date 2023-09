Drittbestes Abitur in Baden-Württemberg

„Lernen, nicht verkopfen und vor allem den Spaß beibehalten“, sagt Jasmin Ackermann und lacht, angesprochen auf ihr „Geheimrezept“. Dass sie ein exzellentes Ergebnis erzielt hatte, wusste sie bereits. Mit einem sagenhaften Schnitt von 1,0 wurde die Schülerin der Matthias-Erzberger-Schule am Abiball besonders geehrt: Gesundheit-und-Pflegepreis der Heidehofstiftung, Scheffelpreis für die beste Leistung im Deutschabitur sowie der Preis des Landrats wurden ihr verliehen. Bereits zu diesem Zeitpunkt gehört sie zu den Besten Abiturienten des Landes. Dass sie aber die Drittbeste in ganz Baden-Württemberg sei, war für sie dennoch wie ein „guter Schock“. Bei circa 50.000 Schülern, welche in Baden-Württemberg ihr Abitur schreiben, habe es sich „erstmal unreal angefühlt“, sagt sie. Ihre Eltern sind sehr stolz, und auch die ein oder andere Träne sei geflossen.

Ähnliche Worte findet die Schulleitung. Gleich zweimal hätte sie beim Öffnen des Umschlags der Kultusministerin lesen müssen, sagt Gabriele Kallenbach-Blasen. „Wir wussten schon vorher, dass es ein exzellentes Ergebnis war. Jetzt haben wir schriftlich, dass es das drittbeste Abitur in Baden-Württemberg ist“, sagt sie bei der Urkundenübergabe. Neben ihren schulischen Leistungen sei aber vor allem auch die menschliche Seite bemerkenswert. „Jasmin hat auf Probleme hingewiesen und diese thematisiert“, betont Beatrix Rauch, Abteilungsleiterin der Beruflichen Gymnasien. Gerade während der Corona-Zeit habe sie „ihr Umfeld besonders wahrgenommen und sich für andere eingesetzt“. Diese Empathie und Bereitschaft für soziales Engagement sind bemerkenswert.

Auf ihrem zukünftigen Weg werden ihr diese Eigenschaften zugutekommen. Nach dem Abitur wird sie ab Oktober ein Medizinstudium beginnen. Zusagen dafür hatte sie genug, zum Beispiel in Ulm, Freiburg oder Mannheim. Letztlich fiel ihre Wahl jedoch auf ihren Wunschort Heidelberg. Den Weg zum Abitur an der Matthias-Erzberger-Schule beschreibt sie rückblickend als positiv. Die größeren Strukturen dort fördern „Offenheit und bieten vielseitige Einflüsse“, sagt sie. „Es war für mich die richtige Entscheidung an ein berufliches Schulzentrum zu gehen“. Dass sie mit dieser Aussage Recht hat, ist mittlerweile hinlänglich belegt.

Die Matthias-Erzberger-Schule gratuliert Jasmin Ackermann zu ihrem sensationellen Abschluss und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft!