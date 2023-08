Drei Tage volles Zelt beim Unlinger Annafest

Kürzlich an einem Wochenende veranstaltete der Musikverein Unlingen das traditionelle Annafest. Der Verein kann auf ein gelungenes Festwochenende mit zahlreichen Besuchern zurückblicken.

Nachdem bereits am Freitagabend die Gastkapelle der Marktmusik St. Georgen an der Gusen begrüßt wurde, startete das Annafest 2023 am Samstag um 16 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Gerhard Hinz. Anschließend unterhielten die Gäste aus St. Georgen an der Gusen im wunderschön geschmückten Festzelt mit Blasmusik aus Österreich. Um 18 Uhr eröffnete der Musikverein Betzenweiler das Bussenfestival. Nacheinander spielten die Musikvereine aus Uigendorf, Offingen, Möhringen, Dieterskirch und Uttenweiler zur Unterhaltung und sorgten für einen tollen Abend voller Blasmusik. Zahlreiche Besucher kamen zum Annafest um die Kapellen rund um den Bussen zu hören und um auf dem Unlinger Annafest einige schöne Stunden zu verbringen.

Am Sonntagmorgen fand der Festgottesdienst zu Ehren der heiligen Anna im Festzelt statt. Anschließend spielte der Musikverein Unlingen zum Frühschoppen und der Fanfarenzug Unlingen sowie der Musikverein Daugendorf zur Nachmittagsunterhaltung auf. Die Besucher konnten die Stimmung im Festzelt bei Blasmusik, Getränken sowie den Klassikern Hähnchen und Pommes genießen. Höhepunkt am Sonntagabend war die Sommernachtsparty mit der Partyband „Illertaler“, bei der bis in die späten Abendstunden bei bester Stimmung ordentlich gefeiert wurde.

Die Kinderspiele fanden am Montagmittag im Freien statt. Zahlreiche Kinder zeigten ihr Können und Geschick beim Spieleparcours und konnten sich dort austoben. Im Zelt konnte währenddessen bei Kaffee und Kuchen das ein oder andere Pläuschchen gehalten werden. Zudem gaben das Vororchester und die Jugendkapelle einige Stücke zum Besten. Mit dem Festausklang, bei dem der Musikverein Lyra Unterstadion aufspielte, neigte sich ein gelungenes Fest mit vielen schönen und erlebnisreichen Stunden dem Ende zu. Der Musikverein Unlingen kann auf ein wunderschönes Festwochenende zurückblicken und bedankt sich bei allen Helfern und Besuchern des Unlinger Annafests.