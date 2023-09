Drei Tage beste Stimmung im Festzelt

Zum Festauftakt fand kürzlich ein Kindernachmittag statt, bei dem der Nachwuchs des Musikvereins eine Stunde lang kostenlos Boxauto fahren durfte. Dafür bedanken wir uns herzlich bei der EnBW, die diese Veranstaltung gesponsert hat.

Im Zelt startete an jenem Freitagabend der 32. Showtanzwettbewerb. Dazu konnten wir 14 Gruppen aus der Umgebung begrüßen. Mit vielen verschiedenen Choreographien buhlten die Gruppen um die Gunst von Jury und Publikum. Bei der Jurywertung konnten die Crazy Girls aus Regglisweiler den dritten Platz erlangen, Platz zwei ging an die Showtanzgarde aus Ummendorf und den ersten Platz sicherte sich Old but Gold aus Uhingen. Bei der Publikumswertung landete erneut Uhingen auf dem Siegerpodest, dieses Mal an dritter Stelle. Der zweite Platz ging an die Stagecrashers aus Berkheim und der Sieg ging an die Upreds aus Oberroth. Ein herzlicher Dank gilt unseren Sponsoren, die durch ihre großzügige Unterstützung die attraktiven Preise für die Gewinner ermöglicht haben.

Am Samstag füllte sich das Zelt zum Einmarsch des Spielmannszuges. Im Anschluss sorgten die Musikkapelle mit traditioneller und moderner Blasmusik sowie Auftritte der Cheerleader des MV Erolzheim für beste Stimmung im Zelt.

Der Sonntag begann in der Kirche St. Martin mit einem Festgottesdienst zum Zweitpatrozinium Maria Schnee. Anschließend ging es, begleitet durch den Spielmannszug, zum Frühschoppen ins Festzelt. Hier sorgten unsere Freunde des Musikvereins Berkheim für super Unterhaltung. Außerdem folgten weitere Auftritte unserer Cheerleader. Zu Kaffee und Kuchen unterhielten das gemeinsame Jugendvororchester und die Jugendkapelle Dettingen/Erolzheim/Kirchberg.

Zum Abschluss des Festwochenendes lockte die Abschiedstour „20 Jahre sind genug“ der Band Notausgang zur Dirndl– und Lederhosenparty die Besucher trotz widrigem Wetter ins Zelt. Mit bester Stimmung feierten wir mit Notausgang ihren Abschied vom Erolzheimer Heimatfest, welches sie viele Jahre mit ihrer Musik treu begleitet haben.