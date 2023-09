Drei neue Einsatztaucher für die DLRG Federsee

Aufgabe der Einsatztaucher ist es, Menschen zu retten, nach Vermissten zu suchen, Gegenstände zu bergen und das oftmals unter schwierigen Bedingungen. Nach mehr als 40 Stunden unter Wasser und rund zwei Jahren Ausbildung fand nun die Einsatztaucherprüfung des Landesverbandes Württemberg statt. Dieser Prüfung stellten sich mit Anna Halbherr, Jochen Lang und Marc Read auch drei Einsatzkräfte der DLRG Federsee.

Im Frühjahr absolvierten die drei bereits die Theorieprüfung in Ulm. Dabei mussten sie unter anderem Fragen zur sicheren Durchführung von Tauchgängen, zu Maßnahmen bei Tauchunfällen und der Ausrüstung beantworten. Mit der Demonstration einer Herz– Lungen– Wiederbelebung an einer Puppe endete dieser erste Prüfungsteil.

Vom 8. bis 10. September folgten nun die praktischen Prüfungen in Kißlegg. Nach der Anreise am Freitag wurde mit dem ersten praktischen Prüfungsteil, dem Zeit– und Streckentauchen, begonnen. Am Samstag begann der Prüfungstag mit der Abnahme der Tauchgeräte und dem Vorzeigen wichtiger Knoten. Anschließend mussten die Prüflinge ohne Gerät zehn Meter tief tauchen. Darauf folgte eine Suchübung, bei der eine „vermisste Person“ gefunden werden sollte. Dabei mussten sie nicht nur die Position als Taucher an der Signalleine unter Wasser, sondern auch die des Leinenführers an Land einnehmen. Daran schloss eine Rettungsübung an, bei der ein verunfallter Taucher an Land gebracht und erstversorgt wurde.

Den Abschluss der Prüfung bildete die Ausführung einer Unterwasserarbeit. Hierbei war es die Aufgabe, ein schweres Gewicht vom Boden des Sees mit einem sogenannten Hebesack sicher an die Oberfläche zu bringen. Am Ende des Wochenendes konnten sich Anna Halbherr, Jochen Lang und Marc Read von der Ortsgruppe Biberach über die erfolgreiche Absolvierung der herausfordernden und vielfältigen Ausbildung zum Einsatztaucher freuen.

Der Bezirk Federsee freut sich sehr, dass gleich drei neue Einsatztaucher die Einsatzgruppe verstärken.