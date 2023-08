Dorfspiele Muttensweiler

Der Ortschaftsrat Muttensweiler organisierte am letzten Juli–Wochenende Dorfspiele mit einer anschließenden Dorfhockete. Im Rahmen des Bürgerbeteiligungs–Programm „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde unter anderem von den Bürgern der Wunsch geäußert, die in Vergessenheit geratenen Dorfspiele wieder durchzuführen. Diese Idee setzte der Ortschaftsrat in die Tat um.

Eröffnet wurden die Dorfspiele mit einem geistlichen Impuls, der von Pfarrer Babu und Simone Zinser sehr ansprechend gestaltet wurde. Zu den Spielen meldeten sich insgesamt 10 verschiedene Teams an und so entstand ein spannender und abwechslungsreicher Wettkampf, welcher von zahlreichen Besuchern verfolgt wurde.

Die Teams kämpften mit großer Motivation und Einsatz um die Punkte. Bei den 9 verschiedenen Spielen konnte jeder Spieler eines seiner Talente zum Einsatz bringen. Ob beim Handtaschen–Zielwurf, Teebeutelweitwurf, Fasketbal, Schrauben– und Entenspiel, Musikquiz, Flaschenkegeln, oder bei der Bierkrugrutsche war das Können jedes Einzelnen gefragt. Hierbei kamen nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer voll auf Ihre Kosten.

Bei den spannenden und umkämpften Spielen konnten sich letztendlich die Zenkabrecher, knapp vor den Volleyball–Damen und „die Bärigen“ durchsetzen. Die FFW Muttensweiler 2 und 1 belegten die Plätze 4 und 5, vor den Bad Moms, dem Baurahaufen Muttensweiler, Musikverein Steinhausen–Muttensweiler, den Sangesmannen und den Sektamseln.

Die anschließende Hockete wurde vom Baurahaufen, Kirchenchor Steinhausen–Muttensweiler und den Mitglieder der Wasserkeller–Bude bestens bewirtet.