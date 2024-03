Dorfputzete ein voller Erfolg

Die zum achten Mal von der Gemeinde Dettingen/Iller ausgeschriebene und von der Feuerwehr organisierte Sammelaktion war ein voller Erfolg. Es beteiligten sich insgesamt über 100 engagierte Bürger, darunter sehr viele Familien mit ihren Kindern.

Nach erfolgter Einweisung am Feuerwehrhaus ging es dann mit Eimern und Schubkarren oder Leiterwagen bewaffnet los und es kamen 70 gefüllte Müllsäcke zusammen. So wurden die Straßenränder im Gewerbegebiet und auf den Orts-Verbindungsstraßen, in Biotopen, um öffentliche Gebäude, Bushaltestellen von Unrat und zahlreichem Kuriosem befreit.

Manch einer staunte nicht schlecht, als Exemplare wie ein Sofa, ein Drehstuhl und Matratzen und Flaschen zusammenkamen. Die Helfer waren teilweise richtig entrüstet, was und in welchem Umfang in unserer schönen Natur entsorgt wurde. Gerade aber auch die Kinder hatten ihren Spaß und lernten so wie man die Umwelt sauber hält.

Die Organisation oblag der Feuerwehr Dettingen, die auch im Nachgang die gefüllten Müllsäcke abholte. Kommandant Leo Steinhauser bedankte sich im Namen der Gemeinde bei den vielen Helfern für Ihr Engagement. Die Gemeinde Dettingen/Iller spendierte ein Vesper für die engagierten Bürger.