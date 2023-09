Doppelsieg für AMC-Fahrer Marco Laure

Bei sonnigem Herbstwetter begann die Deutsche Jugend Trial Meisterschaft (JDM) mit zwei Läufen beim MSC „Falke“ Sulz. AMC-Sportleiter Thomas Buck war Fahrtleiter der Veranstaltung.

Die AMC Biberach Fahrer Marco Laure, sowie Florian und Lena Stephan gingen an den Start. Aufgrund der besonderen Ausschreibungsbedingungen starteten sie jedoch für unterschiedliche Teams: Marco Laure für den ADAC Südbayern, Florian und Lena Stephan für den ADAC Württemberg.

Für die JDM hatte der Veranstalter neben den bekannten Sektionen im Gelände ‐ einer Mischung aus künstlichen Sektionen und Natursektionen ‐ auch Außensektionen geschaffen, die über einen Rundkurs erreichbar waren. Hier hatte es knifflige Waldhänge zu bewältigen.

Marco und Florian starteten in der Klasse 3 (blaue Spur) und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide hatten am ersten Tag gleich viele Fehlerpunkte und sogar die Nullsektionen waren gleich. Erst bei den Einser-Sektionen hatte Marco die Nase vorn und gewann vor Florian. Da an diesem Tag auch die Entscheidung über den ADAC-Bundesendlauf fiel, konnte Marco auch diesen Sieg vor Florian auf Platz zwei für sich verbuchen. Bei der Mannschaftswertung gewann Marco ebenfalls mit der Mannschaft Südbayern vor der Mannschaft Württemberg mit Florian.

Lena Stephan war bei ihrer ersten JDM am Samstag in Klasse 5 (schwarze Spur) etwas aufgeregt und fuhr auf den 36. Platz.

Am Sonntag hatte jede Klasse neue Sektionen zum Fahren. Marco Laure fuhr extrem konzentriert durch die Sektionen. Ein unglücklicher Fünfer in der sechsten Sektion warf ihn etwas zurück, aber er konnte in den nächsten zwei Runden zeigen, dass er zu Recht gewonnen hatte. In der letzten Runde hatte er nur noch 5 Fehlerpunkte gesamt und gewann mit deutlichem Vorsprung. Florian Stephan hingegen hatte schwer zu kämpfen. Am Vortag war er auf den Rücken gestürzt und musste mit starken Schmerzen fahren. Er ließ sich davon aber nicht unterkriegen und beendete den Lauf auf dem vierten Platz.

Lena Stephan fuhr am zweiten Tag deutlich entspannter. Die Aufregung des ersten Tages war weg und sie konnte in der zweiten Runde ihre Punktezahl mehr als halbieren und wurde in der dritten Runde nochmals besser. Sie fuhr auf Platz 31.