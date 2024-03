Donum Vitae freut sich über Spende

Am 6. Januar 2024 veranstaltete Alexandra Kösler einen Yoga-Workshop in der Turnhalle im Kloster Bonlanden. Bei diesem Workshop leitete sie unter dem Motto „Meditation in Bewegung“ 108 Sonnengrüße zum Beginn des neuen Jahres an. Die Teilnehmenden des Workshops spendeten ihre Teilnahmegebühr zugunsten der Memminger Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae, dabei kamen stolze 500 Euro zusammen. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle danken Alexandra Kösler sehr herzlich und freuen sich über die Spende. Wer die Schwangerenberatungsstelle Donaum Vitae Memmingen unterstützen, kann unter dieser IBAN spenden: DE 68 7315 0000 0010 0036 30 bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee.

