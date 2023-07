Dollinger–Realschule verabschiedet drei Pädagogen

Am letzten Schultag sind an der Dollinger–Realschule Biberach die Schüler, ausgestattet mit den Zeugnissen, in die Ferien entlassen worden. Abschied nehmen von der Dolli hieß es dabei auch für drei Lehrkräfte — der Ruhestand oder ein Wechsel an eine andere Schule waren der Grund.

30 Jahre im Schuldienst, davon fast 20 Jahre an der Dolli war Claudia Feifel–Krause, die die Fächer Französisch, Musik und Hauswirtschaft/Textiles Werken studiert hatte. Die 60–Jährige geht auf eigenen Wunsch in den Ruhestand. „Sie haben über viele Jahre hier an der Dolli das Fach Französisch geprägt, als Fachleiterin die Zügel in der Hand gehabt“, würdigte Schulleiter Marcus Pfab ihre Arbeit. Für das Fach Französisch und die Schüler habe Claudia Feifel–Krause einen enorm hohen Einsatz gezeigt, „damit den Schülern das Erzielen von guten Leistungen ermöglicht“. Auch der Austausch mit der französischen Partnerstadt Valence habe der Pädagogin sehr am Herzen gelegen, „mit viel Herzblut und Engagement waren sie hier Botschafterin der deutsch–französischen Freundschaft“. Mit den besten Wünschen für die Zukunft dankte Marcus Pfab der Neu–Ruheständlerin, der die Schule und ihre Aufgabe stets wichtig waren.

Einen Schulwechsel in Richtung heimatliche Gefilde vollziehen zwei Dolli–Lehrkräfte. Elf Jahre hat Klaus Hinderhofer (Mathematik, Chemie, Geschichte) an der Dolli unterrichtet, „dein prägendes Element war bei den Naturwissenschaften“. Auch als Klassenlehrer, so Marcus Pfab, habe der 37–Jährige viele Spuren hinterlassen, stets zuverlässig und präsent habe er die Klassen geführt. Ab dem neuen Schuljahr unterrichtet Klaus Hinderhofer an der Realschule Wangen.

Die Realschule Tettnang wird zu diesem Zeitpunkt der neue Dienstort von Aleksander Djordjevic, der zuletzt acht Jahre an der Dolli die Fächer Englisch, Gemeinschaftskunde und Informatik unterrichtete. Auch in viele andere Themen, wie etwa den Schulsanitätsdienst, habe sich der 34–Jährige eingebracht. Mit Gedichten, Liedbeiträgen, besten Wünschen und Geschenken wurden die drei Pädagogen vom Dolli–Kollegium verabschiedet. Dem schloss sich auch die Elternbeiratsvorsitzende Anja Neuburger an.

Nach Abschluss ihres Referendariats an der Dolli erhalten drei Lehrkräfte den Status eines Realschullehrers. Laura Abt und Burcu Deniz zieht es an eine andere Wirkungsstätte, Daniel Brockner bleibt an der Dolli.