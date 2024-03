DLRG Ochsenhausen beteiligt sich an Müllsammelaktion

Im Rahmen der landkreisweiten Müllsammelaktion, trafen sich am 16. März 2024 mehrere Mitglieder, insbesondere Jugendliche der DLRG Ochsenhausen, mit Müllsäcken bewaffnet: Sie wollten das Gebiet um den Ziegelweiher und die untere Rottum von Müll befreien. Nach nur zwei Stunden waren die Säcke gefüllt und die Helfer hungrig. Zurück am Ziegelweiher wurden sie im DLRG-Raum mit Pizza und Getränken belohnt.

Trotz des Spaßes waren alle erschüttert über die Menge an Plastik- und Bonbonpapier, die sie in den Hecken und auf den Wiesen vorfanden. Diese Hinterlassenschaften stellen eine ernsthafte Gefahr für die Tierwelt dar, da Tiere oft nicht zwischen Plastik und Nahrung unterscheiden können, was tragische Folgen haben kann. Selbst Zigarettenstummel wurden in großer Anzahl aufgesammelt, obwohl Mülleimer in der Nähe waren. Diese Nachlässigkeit im Umgang mit der Umwelt betrübt die Helfer.

Dennoch waren sie froh einen kleinen Beitrag zum Schutz der Natur leisten zu können. Ihre Aktion soll auch andere dazu ermutigen, sich aktiv für eine saubere Umwelt einzusetzen.