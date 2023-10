DLRG-Mitglieder besuchen Lehrgänge

Am Wochenende vom 7. und 8. Oktober waren vier Mitglieder der DLRG Biberach auf verschiedenen Lehrgängen unterwegs.

Michael Gäßler und Lisa Krug besuchten eine Fortbildung für Erste-Hilfe-Ausbilder in Leutkirch. Auf dieser Fortbildung wurde Fachwissen zur Ersten-Hilfe aufgefrischt und praktisch geübt, wie zum Beispiel die „Herz-Lungen-Wiederbelebung“ oder die „Stabile Seitenlage“ bei Bewusstlosigkeit. Zudem wurden neu in die Kurse aufgenommene Inhalte und Änderungen besprochen, sowie didaktische Methoden zur aktiven Unterrichtsgestaltung erarbeitet. Auf einem weiterführenden Lehrgang für Strömungsretter waren Anna Halbherr und Axel Schönig in Bad Mergentheim. Dieser Lehrgang beschäftigte sich ausschließlich mit den verschiedenen Seiltechniken, die in der Strömungsrettung zum Einsatz kommen. Geübt wurden hierbei die wichtigen Knoten und der Aufbau verschiedener seiltechnischer Verfahren. Beispielsweise wurde die Rettung einer Person am Schräghang trainiert oder das Abseilen von einem circa 15m hohen Turm. Im Einsatzfall kann dieses Wissen beispielsweise verwendet werden, um eine Person an einem steil abfallenden Ufer zu retten oder sich von einer Brücke in einen Fluss abzuseilen.