DLRG Federsee beim „Nabada 2023“

Acht Einsatzkräfte der DLRG Ortsgruppen Ochsenhausen und Biberach nahmen, auf Anfrage der DLRG Ulm, an der Absicherung des „Nabada“ am Schwörmontag in Ulm teil. Mehrere tausend Nabadende waren an diesem Nachmittag, trotz Regen und kühlen Temperaturen, mit Booten, Luftmatratzen etc. auf der Donau unterwegs.

Die Einsatzkräfte aus Biberach und Ochsenhausen waren in ihrer Freizeit mit einem Tauchtrupp, der fertig ausgerüstet am Ufer für den Ernstfall bereitstand, und einem Boot samt Besatzung, das die Feiernden vom Wasser aus im Blick hatten, vor Ort.

Rund 160 Einsatzkräfte der DLRG aus Württemberg und Bayern sicherten, gemeinsam mit weiteren Hilfsorganisationen, die Veranstaltung ab. Für unsere Einsatzkräfte verlief die Veranstaltung ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die DLRG Ortsgruppen Ochsenhausen und Biberach haben die DLRG Ulm sehr gerne unterstützt und bedanken sich für die tolle Versorgung während des Einsatzes.