DLRG Biberach fährt zum Landesjugendtreffen 2023

Am Wochenende vom 6. bis 8. Oktober ging es mit 20 DLRG-Mitgliedern aus Biberach nach Blaubeuren ins dortige Tagungszentrum zum Landesjugendtreffen der DLRG Jugend. Alle zwei Jahre verbringen Ortsgruppen der Deutschen-Lebensrettungs-Gemeinschaft (DLRG) aus ganz Württemberg ein Wochenende miteinander. Nach coronabedingter Pause fand es nun zum ersten Mal seit vier Jahren wieder statt. Am Freitag starteten wir zum Kennenlernen mit einer große Runde Schick-Schnack-Schnuck mit Fan Club. Am Samstag konnten wir verschiedene Workshops belegen. Egal ob Erste Hilfe DIY, Zumba, einer „Face Off“ Variante oder Line Dance, es war für jeden etwas dabei. Am Abend machten wir uns alle frisch und mit Dirndl und Lederhose ging es für uns auf das DLRG-Oktoberfest im Zelt. So verbrachten wir einen schönen Abend mit den anderen Jugendlichen. Sonntags war, wie auf jeder Hütte, wieder aufräumen angesagt. Mittags ging es für uns nach einem wunderschönen Wochenende wieder zurück nach Biberach. Es war mal wieder ein spitzen Wochenende mit der DLRG.

