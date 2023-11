DLRG bastelt mit Kindern für Weihnachten

Aus Tontöpfen gestalteten sie süße Elche, aus Watte flauschige Schneeflocken und aus Papier Stern-Windlichter: Am Samstag, 18. November, bastelten 17 Kinder im DLRG-Heim was das Zeug hält. Vier Betreuer der DLRG halfen ihnen dabei. Am Ende des Nachmittags nahmen die Kinder ihre Basteleien stolz mit nach Hause ‐ sie dekorieren damit ihre Zimmer für den Advent oder schenken sie ihren Eltern, Oma oder Opa zu Weihnachten. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Biberach sorgt für Sicherheit am und im Wasser, daneben bietet sie Kindern und Jugendlichen Freizeitaktivitäten. Foto: DLRG Biberach

