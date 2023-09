Diözesanzeltlager in Königsdorf

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG Biberach haben zehn Tage lang in Königsdorf bei Bad Tölz gezeltet. Auf dem Zeltlager haben sich mehr als 1.200 Teilnehmer aus der Diözese Rottenburg–Stuttgart unter dem Motto „Wir siedeln RoStwärts“ getroffen — eine Anspielung auf die Abkürzung von „Rottenburg–Stuttgart“ (RoSt) und das Spiel „Siedler von Catan“. Dabei haben sie sich mit Fragen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes auseinandergesetzt.

Die Kinder und Jugendlichen haben etwa bei gemeinsamen Geländespielen neue Freunde gefunden und bei Workshops Wasserfilter gebaut, Wildkräutersalbe hergestellt und im Wald gearbeitet. Die Pfadfinder aus Biberach haben außerdem einen Spiele–Tag veranstaltet und sind abends zu einer Nachtwanderung aufgebrochen. Daneben gab es Stufentage, die die Kinder einer Altersgruppe gemeinsam verbracht haben. So sind die Pfadfinder — die 14– bis 16–Jährigen — gewandert und haben auswärts übernachtet. Die Jungpfadfinder — die elf bis 13–Jährigen — veranstalteten eine Schaumparty. Die kleinsten ab 7 Jahren — die Wölflinge — bastelten Schwerter. Zum Abschluss des Zeltlagers feierten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit einem großen gemeinsamen Abendessen. Später am Abend tanzten sie zur Musik der Lager–Band. Im kommenden Jahr wird die DPSG Biberach erneut auf ein großes Zeltlager gehen — dann mit den anderen Pfadfindergruppen des Bezirks Oberland.

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist mit ca. 80.000 Mitgliedern der größte Pfadfinderverband Deutschlands und einer der größten Kinder– und Jugendverbände in Deutschland. Der Stamm Weiße Rose in Biberach ist seit mehr als 90 Jahren tätig und leistet Kinder– und Jugendarbeit in wöchentlichen Gruppenstunden. Daneben verbringen die Pfadfinder gemeinsame Wochenenden, gestalten den Friedenslichtgottesdienst in Sankt Josef und veranstalten das Funkenfeuer in Hagenbuch.

Mehr Infos zur DPSG Biberach: www.dpsg–biberach.de