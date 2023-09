Die SF Bussen beginnen ab Freitag, 15. September, mit ihren neuen Sportkursen in der Turnhalle Dieterskirch. Die Kurse finden jeweils elf Mal statt. Gestartet wird mit Bodyfit ab 17 Uhr. Die Teilnehmer machen hierbei Übungen zur Straffung und Kräftigung der Muskulatur. Eine Stunde später startet um 18 Uhr mit Tosox ein intensives Ganzkörpertraining. Interessierte haben die Möglichkeit am ersten Termin ohne Anmeldung zu einem unverbindlichen Schnuppertraining in der Mühlbachstraße vorbeizukommen.