Patrick Gläser mit seinem Projekt „Orgel rockt“ in Dieterskirch

Als Auftaktveranstaltung zum Jubiläum zum 200-jährigen Bestehen des Kirchenchors St. Ursula Dieterskirch findet am Donnerstag, 7. März, 19 Uhr, in der katholischen Kirche St. Ursula in Dieterskirch ein Konzert von Patrick Gläser mit dem Titel „Orgel rockt- Tour 7“ statt. „Orgel rockt“ sei ein mitreißendes Soloprojekt für die Kirchenorgel, heißt es in der Mitteilung des Kirchenchors. Seit 2009 spielt der Öhringer Organist Patrick Gläser seine Coverversionen bekannter Titel aus Genres Rock, Pop und Film. Die „Tour 7“ entführt das Publikum auf eine Reise durch die musikalischen Genres und verbindet die Energie der Rock- und Popmusik mit der majestätischen Klangvielfalt der Orgel. Weitere Informationen gibt es unter www.orgel-rockt.de. Der Eintritt ist auf Spendenbasis frei wählbar (Kollekte).