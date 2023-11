Die Turnerinnen erreichten den 11. Platz

Am Samstag, 21. Oktober, fand das Bezirksfinale Süd im Geräteturnen weiblich in Meßtetten statt. Hierfür mussten sich die Turnerinnen zuvor über die Gauvorrunde Süd und dann über das Gaufinale qualifizieren. Dies erreichte vom TSV Laupheim die E-Jugend mit Lina Bitterwolf, Hanna Büchele, Luzie Hitt, Carlotta Neidlinger, Alisa Schelensky und Greta Steinhagen.

In dieser Altersklasse traten im Bezirksfinale insgesamt 18 Mannschaften aus 6 Turngauen des schwäbischen Turnerbundes (STB) an ‐ entsprechend hoch war die Konkurrenz. Für viele Turnerinnen des TSV Laupheims war dies der erste Wettkampf auf Bezirksebene. Die Aufregung hielt sich jedoch in Grenzen und so turnten sie solide Übungen am Reck, Sprung, Balken und Boden. Auf Grund der hohen Leistungsanforderungen blieben jedoch auch die kleinsten Fehler nicht unbestraft. Somit reichte es am Ende für einen guten 11. Platz.