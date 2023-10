Die Suche nach dem „liebs Herrgöttle von Biberach“

Vorstand Franz Hipp konnte im Heggelinhaus den Senioren einen schönen Nachmittag mit Kaffee und Quarkstollen präsentieren.

Heimatforscher Wolfgang Merk hat den Vortrag mit Bildern sehr aufschlussreich vorgetragen.

Das „Herrgöttle von Biberbach“ ist ein großes hölzernes Kruzifix aus dem 13. Jahrhundert, das in der Wallfahrtskirche St. Jakobus, St. Laurentius und zum Heiligen Kreuz in Biberbach, einem Markt im Landkreis Augsburg, bewahrt wird. Das vielbesuchte Gnadenbild hatte aufgrund seiner beachtlichen Größe (Größe des Kruzifixus: 2,12 m, Armspannweite 2,07 m) vermutlich als Triumphkreuz in einer größeren Kirche des benachbarten Württemberger Raumes Verwendung gefunden und ist der Romanik zuzuordnen.

Danach wurde das Kruzifix im Rahmen der Reformation von Bilderstürmern aus einer Kirche im Württemberger Raum entfernt und achtlos liegengelassen. Ein katholischer Weinhändler fand das Bildnis, versteckte es unter einer Plane auf seinem Wagen und nahm es mit. In Biberbach ‐ so die Überlieferung ‐ verweigerten die Zugpferde im Jahre 1525 am Kirchberg ihren Dienst und ließen sich erst nach dem Abladen des Kreuzes zum Weiterlaufen bewegen (das sogenannte „Gespannwunder“). In der alten Biberbacher Pfarrkirche sei das Kruzifix bis zum Jahr 1616 angebracht, danach in die Scheune des Schulhauses, später auf den Kirchendachboden gebracht worden. Vor 1632 muss es aber wieder in der Pfarrkirche aufgestellt gewesen sein, anders ließe sich das beherzte Einschreiten und nachfolgende Martyrium Ulrich Zusamschneiders nicht erklären.

Wie der Wortschatz „liebs Herrgöttle von Biberach“ zustande kam ist uns nicht bekannt.

Vorstand Franz Hipp bedankte sich für die geschichtlichen Rückblicke und Bilder bei Wolfgang Merk mit einem herbstlichen Blumengruß.