Die Singfreude war den Sängern anzumerken

In einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm hat der Männergesangverein (MGV) Frohsinn Biberach mit dem Gastensemble Friends Connection Collective (FCC) im Martin-Luther-Gemeindehaus Chorgesang vom Feinsten präsentiert.

Mit erfrischendem und wohlklingendem Gesang startete der MGV mit Simon Föhr schwungvoll in den Abend. Die Singfreude war den 45 Sängern anzumerken. Mit dem Tessiner Volkslied „Pferde zu Vieren traben“ oder dem Herbstlied „Bund sind schon die Wälder“, intonierten sie bekannte und beliebte Lieder. „Daheim ist daheim“, das schildert Lorenz Maierhofers volksliedhaft berührende Komposition in feinsinniger Weise wider. Als klassische Komposition trug der Chor Brahms „Ungarischer Tanz Nr. 5“, dessen prägnante Melodien ins Ohr gehen, vor. Mit Henry Maskes Einmarschlied „Conquest of Paradise“ (Vangelis) und „Über den Wolken“, vom Liedermacher Reinhard Mey, folgten gefällige Schlagermelodien.

Nach „Wunder gescheh’n“, von der Pop-Ikone Nena, übernahm das Trio FCC mit Thorsten Schwarzbart (Gesang), Reiner Deeng (Schlagzeug) und Simon Föhr am Piano, die Bühne. Der Sänger und sympathische Entertainer Thorsten Schwarzbart moderierte die Schlager von Pop- und Rockstars und lud das Publikum zum Mitsingen und Klatschen ein. Unter anderem ist die Pariser Prachtstraße mit „Aux Champs-Elysées“ besungen worden. „Piano Man“ ist eine Hommage an Billy Joel, dem Meister anspruchsvoller Pianoliteratur. „Dieses Stück ist Simon Föhr wie auf den Leib geschrieben“, befand Thorsten Schwarzbart bei der Ansage.

Mit populären und beliebten Liedern ging es mit dem MGV danach in die letzte Runde. Beim Songtext „Morgen“, von der österreichischen Pop-Rock-Band Erste Allgemeine Verunsicherung, übernahm Sänger Thorsten Schwarzbart den Solopart. Nach „Fürstenfeld“, ebenfalls mit Thorsten Schwarzbart als Solist, war der Beifall der rund 250 Gäste nicht mehr zu bremsen und Simon Föhr legte eine Zugabe drauf. Reiner Deeng begleitete den Chor an der Cajón (Kistentrommel).

Keine Frage, das war Chorklang vom Feinsten: Schlanke Tenöre und tiefe Bässe musizierten dynamisch differenziert, in perfekter Balance zwischen den Stimmen, bei sauberer Intonation und Textverständlichkeit. „Unser Programm ist so bunt wie die herbstlich geschmückte Bühne“, hatte Vorstand Rudolf Junginger bei seiner Begrüßung verkündet. Damit hatte er nicht übertrieben.