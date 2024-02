Die Schule am Schlosspark Aulendorf stellt sich vor:

Die Schule am Schlosspark Aulendorf präsentierte sich am Freitag, den 23.02.24, mit einem bunten Programm am Informationstag. Dabei hatten interessierte Eltern von Viertklässlern die Möglichkeit, das reichhaltige Angebot der Schule kennenzulernen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Chor der 5. Klässler unter Leitung von Martina Maucher und Carolin Lutz mit zwei musikalischen Beiträgen („Singen wir ein Lied zusammen“, „Wellermann“).

In seiner Eröffnungsansprache begrüßte Schulleiter Christof Lang die anwesenden Gäste und den Bürgermeister von Aulendorf, Matthias Burth, der in seiner Rede die Bedeutung der Schule als Lebensort und die große Relevanz der Zusammenarbeit von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen betonte.

Weiter ging es mit der Bläserklasse 5 + 6 unter der Leitung von Lehrer Christof Lang und Steffen Ocker, mit zusammengerechnet 70 SchülerInnen.

Stellvertretende Elternvertreterin Lubica Schmid erläuterte in ihren Grußworten den anwesenden Eltern die Mitwirkung an der Schule und betonte das gute Verhältnis mit Schulleitung und Lehrerschaft.

Schulleiter Lang bedankte sich daraufhin bei den SchülerInnen und LehrerInnen für die Gestaltung des Informationstages und begab sich mit den Eltern auf Schulhausführungen. Währenddessen erkundeten die interessierten Viertklässlern mit den Sechstklässlern als Mentoren das Schulhaus im Rahmen einer Rallye. Dabei konnten die 4. Klässler spielerisch das Schulprofil mit allen Fächern kennenlernen. Dazu gehörte unter anderem der Einsatz von Tablets im Unterricht, das Fremdsprachenprofil mit zahlreichen sprachbezogenen Spielen und das naturwissenschaftliche Profil mit zahlreichen praxisnahen und handlungsbezogenen Angeboten.

Auch die Schulsozialarbeit präsentierte sich im schuleigenen „TimeOut“-Raum, der für die Jugendlichen als Rückzugsort immer eine große Rolle spielt.

Die Berufsorientierung zeigte ihre Arbeit sowie die Beratungs- bzw. Anlaufstellen in der Schule, inklusive der Berufsberatung und der WBS-Lehrer.

Bewirtet wurde die Veranstaltung von den Klassen 7 + 8b, die mit den Einnahmen ihren Schullandheim-Aufenthalt finanziell unterstützen.

Wer eine persönliche Beratung oder eine Schulhausführung an einem anderen Tag wünscht, kann sich direkt mit Schulleiter Christof Lang unter der Nummer 07525/9238102 oder per E-Mail ([email protected]) in Verbindung setzen.