Die Ortsgruppe fährt zum Landesjugendtreffen

Vom 6. bis 8. Oktober waren sechs Jugendliche und junge Erwachsene der ansässigen DLRG-Ortsgruppe beim Landesjugendtreffen (LJT) in Blaubeuren. Das LJT soll junge Menschen ab 13 Jahren aller Ortsgruppen des Landesverbandes Württemberg zusammenbringen. Nach pandemiebedingter Pause 2021 fand es nun wieder im Tagungszentrum in Blaubeuren statt. In vielfältigen Workshops wurde in diesem Jahr der Schwerpunkt auf die (Fort-)Bildung gelegt.

Nachdem am Freitagabend vor allem Kennenlernen, alte Bekannte wiedersehen und Networking auf dem Programm stand, starteten am Samstag dann die Workshops. Jeder Teilnehmer durfte sich im Vorfeld vier Angebote auswählen, die er über das Wochenende durchlief. Die Mitglieder der Ortsgruppe Laupheim nahmen unter anderem am Bubble Soccer oder Country Line Dance teil.

Daneben bekamen sie aber auch Einblicke in Lehrgänge des Bildungswerkes Württemberg. So belegten zwei Trainer den Workshop „Junior Assistenztrainer/-coach im Rettungssport“ und nahmen davon einiges für ihr eigenes Training mit. Die Neugier auf einen etwaigen Wochenend-Lehrgang war hiermit bei beiden geweckt.

Neben den Angeboten, die innerhalb des Tagungszentrums liefen, gab es auch noch Exkursionen. So ging es für einige der Ortsgruppe zum Teamduell Face Off nach Ulm, in das Ninja Parcour Stuntwerk nach Senden oder zum Lasertag nach Ulm. Für jeden Geschmack war also etwas dabei. Neben den Workshops und Exkursionen gab es immer wieder Zeit, in denen ein intensiver Austausch möglich war. Viele neue Ideen und auch Wünsche sind in dieser Zeit zusammengekommen.

Das LJT ist ein Ort der Begegnung und auch des Erfahrens, dass die DLRG stark vernetzt ist (etwa 200 Teilnehmende). An diesem Wochenende wurde dementsprechend nicht nur Neues gelernt und Sport gemacht, sondern auch Kontakte geknüpft und die Gemeinschaft genossen.