Die neuen Termine der Samstagspilgerer sind da

Im Rahmen der Aktion „Samstagpilgern“ bietet das Dekanat Biberach in diesem Jahr insgesamt vier begleitete Pilgerwanderungen auf dem Martinusweg an. Gleichgesinnte treffen, Eindrücke in der Natur und über sich selbst gewinnen und dabei etwas für die Gesundheit tun, seien die vorwiegenden Gründe, sich mit Rucksack und geistlichen Impulsen auf den Weg zu machen, so Dekanatsreferent Robert Gerner, der gemeinsam mit aktuell sieben Wegpaten die Touren begleitet. Dies sei auch Sinn der geistlichen Tagesausflüge. „Pilgern ist kein tiefreligiöses, schweigendes Gehen durch die Landschaft“, so Gerner. Im Gegenteil: Man komme ins Gespräch über Themen, die man einem Sportpartner vielleicht nicht einfach anvertrauen würde. „Die Pilgerbegleiter sorgen für geistliche Impulse, die festsitzende Gedanken wieder auf den Weg bringen können“, sagt er. Jede Gruppe freue sich über Skeptiker, die sich unvoreingenommen darauf einlassen. Gerner sagt, es seien genau diese Menschen, die am Ende der Tour bereits nach dem nächsten Termin fragen. „Denn Pilgern ist keine Aktion, sondern eine Haltung“, sagt Gerner. In diesem Jahr freut sich das Dekanat über zwei neue Wegpaten, also Pilgerführer, die auf einem zugewiesenen Streckenabschnitt auf dem Martinusweg für eine stolperfreie Tour sorgen und die Pilgergruppen begleiten. Paul Erhardt kümmert sich fortan für den Weg von Ochsenhausen nach Erolzheim und Franz Romer für die Strecke von Schemmerhofen zum Jordanbad. Letzterem übertrug Eugen Engler als langjähriges Mitglied sein Amt. In der diesjährigen Planung legte das neue Team seinen Fokus auf Strecken für unterschiedliche Fitnesslevel. „Es kommt ja beim Pilgern nicht auf das Erklimmen von Höhen an, sondern man will sich das Leben mit Tiefe bewusstmachen“, so Gerner.

Samstag 11. Mai, 9-14 Uhr, von Arlach nach Bonlanden, Treffpunkt Kapelle St. Michael in Arlach, mit Rudolf Link

Samstag, 18. Mai, von Ochsenhausen zum Jordanbad, Treffpunkt 9 Uhr Jordanbad-Parkplatz, dort Bustransfer zur Basilika Ochsenhausen, mit Franz Romer und Pfarrer Wunibald Reutlinger.

Sonntag, 13. Oktober, 7-16 Uhr, von Baltringen nach Bußmannshausen, Treffpunkt 7 Uhr Kirche Baltringen, mit Sr. M. Felicitas Trück

Samstag, 12. Oktober, 9-14 Uhr, von Arlach nach Bonlanden, Treffpunkt Kapelle St. Michael

Anmeldung in der Dekanatsgeschäftsstelle: 07351/8095400 und [email protected]