Die Motorradfreunde in den Dolomiten

Nachdem die Motorradfreunde Biberach im Juni an die Mosel gefahren sind, ging es jetzt drei Tage in die Dolomiten mit einer Unterkunft kurz vor St. Ulrich. Da die Ausfahrt aus wettertechnischen Gründen um eine Woche verschoben wurde, fand diese nun über das Feiertagswochenende Anfang Oktober statt.

Am Samstag wurde bei schönstem Sonnenschein gestartet. Über den Zaumberg-Pass, das Oberjoch, das Tannheimer Tal, den Gaichtpass, das Hahntennjoch über Imst und Sölden zum ersten Stopp auf dem Timmelsjoch. Dank des tollen Wetters herrschte überall eine gigantische Aussicht. Über den Jaufenpass ging es dann hinauf Richtung Grödner Joch. In dem Vorort Pontives von St. Ulrich war dann auch das Quartier für die zwei Nächte erreicht.

Am Sonntagmorgen wurde bei etwas mehr Verkehr zwar mit Dunst aber dennoch mit blauem Himmel gestartet. Begonnen wurde die Tour mit dem Grödner Joch. Es folgte ein Teil der Sella Runde. Nach dem Pass Campolongo wurde vor Araba wurde in Richtung Osten abgebogen. Ziel ist der Fedaja Pass. Beim kurzen Halt wurde mit Erschrecken festgestellt, dass der zugehörige See extrem wenig Wasser beinhaltet. Über Canazei ging es dann durch das Fassa Tal auf den Pass Costalunga (Karer Pass). Hier wurde noch einmal die herrliche Bergkulisse, bei einem Cappucino und einem Apfelstrudel, bewundert. Die vorderen Berge unter blauem Himmel, die hinteren von leichtem Dunst umhüllt. Weiter gings über den Niger Pass und den Panidersattel zurück in die Unterkunft. Da das Hotel dieses Wochenende das letzte Mal geöffnet hatte, blieb an diesem Abend hier die Küche kalt. Der Wirt hat uns aber freundlicherweise nach St. Ulrich gebracht und auch wieder abgeholt.

Der Rückweg am Montag führte über zwei Höhenstraßen, zuerst westlich, dann östlich, neben der Brenner Autobahn nach Innsbruck. Von hier aus wählte die Gruppe den Kühtaisattel, um wieder nach Imst und das Hahntennjoch zu kommen. Der Gaichtpass wurde passiert und in Grän die Route nach Hause über Pfronten eingeschlagen. Es stellte sich als sehr nervenschonend heraus, die Rückreise schon am Montag gefahren zu haben.

Die Motorradfreunde erlebten drei herrliche Tage in den Bergen bei absolut schönstem, warmem Wetter.